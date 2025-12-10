Ruta José Gregorio Hernández del Saime: ¿Cómo solicitar el servicio de cedulación a domicilio?

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) pone a disposición de los ciudadanos, La Ruta “José Gregorio Hernández”.

Esta, está destinada a la atención de personas con movilidad reducida o alguna patología médica que le impida trasladarse a las oficinas Saime del Territorio Nacional.

¿Cómo solicitar el servicio?

Los requisitos deben ser consignados por un familiar o representante en cualquier oficina del SAIME del país, o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede central en Caracas.

Debe presentar:

Copia de la Cédula de identidad del

Informe médico

Teléfono de contacto

Dirección exacta

Proceso de solicitud del servicio a domicilio

El trámite no se realiza directamente en línea, sino a través de la consignación de documentos:

El familiar o representante del paciente debe recopilar toda la documentación mencionada anteriormente (Carta, Informe Médico, Cédula/Acta, contactos). Consigne todos los documentos en la Oficina SAIME más cercana a su residencia o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la Sede Central (Caracas). Una vez consignados, el equipo del SAIME registra la solicitud en el sistema de la Ruta "José Gregorio Hernández". La persona solicitante debe esperar a ser contactada por el equipo del SAIME, el cual coordinará la visita del personal con la unidad móvil o de cedulación al domicilio del paciente para realizar la toma de datos biométricos y fotográficos necesarios para la emisión del documento.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube