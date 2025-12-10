Ruta José Gregorio Hernández del Saime: ¿Cómo solicitar el servicio de cedulación a domicilio?

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) pone a disposición de los ciudadanos, La Ruta “José Gregorio Hernández”.
Esta, está destinada a la atención de personas con movilidad reducida o alguna patología médica que le impida trasladarse a las oficinas Saime del Territorio Nacional.
¿Cómo solicitar el servicio?
Los requisitos deben ser consignados por un familiar o representante en cualquier oficina del SAIME del país, o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la sede central en Caracas.
Debe presentar:
- Copia de la Cédula de identidad del
- Informe médico
- Teléfono de contacto
- Dirección exacta
Proceso de solicitud del servicio a domicilio
El trámite no se realiza directamente en línea, sino a través de la consignación de documentos:
-
El familiar o representante del paciente debe recopilar toda la documentación mencionada anteriormente (Carta, Informe Médico, Cédula/Acta, contactos).
-
Consigne todos los documentos en la Oficina SAIME más cercana a su residencia o en la Oficina de Atención al Ciudadano en la Sede Central (Caracas).
-
Una vez consignados, el equipo del SAIME registra la solicitud en el sistema de la Ruta "José Gregorio Hernández".
-
La persona solicitante debe esperar a ser contactada por el equipo del SAIME, el cual coordinará la visita del personal con la unidad móvil o de cedulación al domicilio del paciente para realizar la toma de datos biométricos y fotográficos necesarios para la emisión del documento.
