¡Polémica en Cooperstown! Presidenta del Salón de la Fama justifica el rechazo a Barry Bonds y Roger Clemens

Las leyendas del béisbol Barry Bonds y Roger Clemens han sido nuevamente excluidas de la inducción al Salón de la Fama luego de que el Comité de la Era Contemporánea, en su votación más reciente, no otorgó los votos necesarios a ambos jugadores, eligiendo en su lugar a Jeff Kent.

Tanto Bonds, el máximo jonronero de la historia, como Clemens, siete veces ganador del premio Cy Young, recibieron menos de cinco votos por parte del panel de 16 personas, informó Meridiano.

Para justificar nuevamente esta decisión, la presidenta del Salón de la Fama, Jane Forbes Clark, sugirió que existe una similitud en el criterio de los evaluadores y los cronistas deportivos.

"No me sorprende porque creo que hay superposición y, obviamente, discusiones entre los escritores, y tenemos escritores representados en ese comité", declaró Clark el lunes.

¿Qué criterio existe para mantener o descartar las candidaturas?

Esta negativa activa una regla de elegibilidad más estricta anunciada por el Salón en marzo pasado. Los candidatos que no alcancen los cinco votos en este comité serán automáticamente retirados de la consideración durante los próximos tres ciclos trienales.

Esto significa que Bonds y Clemens, quienes agotaron sus diez apariciones en la boleta de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) en 2022, solo podrán volver a ser considerados por el Comité de la Era Contemporánea en 2031.

Amenazas de ser excluidos en su totalidad

El riesgo es alto: si en 2031 vuelven a aparecer en la boleta y no consiguen obtener cinco votos, serán excluidos de futuras votaciones de por vida, a menos que las normas sean modificadas.

"Lo bueno es que abrirá espacios en la boleta para que más personas puedan ser evaluadas,” apuntó Clark. “Sin duda, podrán volver en seis años, en 2031, pero entre ahora y entonces, otras personas tendrán una oportunidad, porque creo que eso es muy importante.”

El formato del Salón estipula que la votación para los jugadores de la Era Contemporánea (desde 1980 en adelante) se lleva a cabo cada tres años, alternándose con otros comités.

Es el segundo revés para ambos en este comité, habiendo recibido también menos de cuatro votos cada uno en diciembre de 2022, cuando Fred McGriff fue electo. En 2022, su última oportunidad en la boleta de la BBWAA, Bonds obtuvo 66% y Clemens 65.2%, sin alcanzar el 75% requerido.

