EEUU: El requisito obligatorio que debes cumplir 90 días antes o perderás tu green card por matrimonio

Suscríbete a nuestros canales

Si usted posee una green card condicional por dos años debe tener en cuenta algunos aspectos para evitar problemas legales graves y asegurar su estancia en el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) estipula que quienes obtuvieron la residencia a través de un matrimonio con menos de dos años de antigüedad deben presentar obligatoriamente el Formulario I-751 para eliminar las condiciones de su estatus.

Así lo explica la abogada experta en inmigración, Jessica Domínguez, quien advierte que este trámite tiene una ventana estricta: debe enviarse dentro de los 90 días previos a la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta.

Ignorar este plazo conlleva consecuencias severas, incluyendo la pérdida automática de la protección migratoria y la remisión inmediata del caso ante un juez de inmigración, lo que podría iniciar un proceso de deportación.

Consideraciones

Para garantizar la transición hacia la residencia permanente de 10 años, los solicitantes tienen la carga de probar que su unión es legítima y de "buena fe".

Las autoridades federales exigen un dossier robusto de evidencia que vaya más allá del certificado de matrimonio; esto incluye declaraciones de impuestos conjuntas (tax transcripts), cuentas bancarias mancomunadas, pólizas de seguro médico compartidas y contratos de arrendamiento o propiedad a nombre de ambos.

Este paso resulta importante en el proceso, ya que USCIS examina minuciosamente la documentación para descartar fraudes matrimoniales.

Una presentación incompleta o tardía no solo pone en riesgo el estatus legal, sino que aumenta la probabilidad de enfrentar entrevistas exhaustivas y retrasos en un sistema que actualmente maneja altos volúmenes de solicitudes pendientes.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube