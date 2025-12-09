¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con un permiso vencido en EEUU?: aquí los detalles del trámite

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) alerta a los inmigrantes que trabajar en Estados Unidos (EEUU) con un Documento de Autorización de Empleo (EAD) vencido conlleva graves sanciones.

La falta puede resultar en deportación, el rechazo de la solicitud de green card (ajuste de estatus), y la futura inadmisibilidad para entrar al país. USCIS cuenta con recursos para detectar el empleo no autorizado.

¿Qué es el EAD y quién necesita tramitarlo?

El EAD es el permiso que habilita legalmente a ciertos inmigrantes para trabajar en EEUU. El documento se solicita ante USCIS mediante el Formulario I-765.

No todos los extranjeros necesitan un EAD; los titulares de la green card y personas con visas de empleo como la H-1B ya tienen autorización de trabajo. Sin embargo, sí necesitan solicitarlo los asilados, refugiados, solicitantes de residencia permanente y solicitantes de estatus U.

¿Qué consecuencias migratorias genera la falta?

Mantener la actividad laboral sin un EAD vencido o sin autorización implica severas consecuencias migratorias. El estudio de abogados Ghoshal Law señala que la persona puede enfrentar la deportación, incluso por un empleo a muy corto plazo.

La falta hace que el individuo sea inelegible para extender o cambiar su estatus migratorio. Además, provoca el rechazo al trámite de ajuste de estatus para solicitantes de green card, y puede generar la posible inadmisibilidad para entrar a EEUU en el futuro.

¿Cómo detecta el USCIS el empleo no autorizado?

El USCIS posee actualmente muchos recursos para descubrir que un migrante tiene un empleo no autorizado. El estudio legal indicó que las condiciones actuales generan mucha exposición a los controles de las autoridades.

Las vías comunes de detección incluyen la presentación del Formulario 1099 para declarar ingresos, la actividad en redes sociales yla denuncia de un colega o conocido del extranjero al USCIS.

¿Qué prueba de estatus regular otorga el EAD?

El EAD es la prueba necesaria de estatus regular que permite trabajar legalmente a ciertos inmigrantes. El documento tiene un período de vigencia determinado y debe renovarse antes de su expiración.

Trabajar sin tener un EAD vigente es considerado un incumplimiento de las leyes federales de inmigración. USCIS advierte que conocer correctamente las reglas es una obligación para evitar la deportación y otras sanciones.

