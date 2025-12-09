Mexicanos en EEUU: requisitos y procedimiento para obtener el certificado de vida

Suscríbete a nuestros canales

El certificado de vida, también conocido como certificado de supervivencia, es un documento obligatorio para los pensionados mexicanos que residen fuera del país. Este certificado asegura que los beneficiarios continúan con vida y mantiene vigente su derecho a recibir la pensión.

Dicho certificado es indispensable para quienes dependen del IMSS, ISSSTE o ISFAM, y su obtención requiere acudir a un consulado mexicano o seguir los canales oficiales establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Fechas clave para realizar el trámite

La SRE establece plazos específicos para cumplir con la certificación de vigencia de derechos, y es que, los pensionados deben realizar el procedimiento en los primeros dos meses del año para el primer semestre, o entre julio y agosto para el segundo semestre, según información del Heraldo USA.

Cómo solicitar el certificado de vida mexicano en Estados Unidos

Para tramitar el certificado, los pensionados deben acudir personalmente al consulado mexicano más cercano. También pueden reservar una cita llamando al número 317 761 7600, extensión 3116, disponible únicamente los días martes y jueves.

La presencia física es indispensable, ya que la validación de la existencia del pensionado se realiza directamente ante el personal consular.

Documentos requeridos para el trámite

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en Estados Unidos.

Credencial de pensionado del IMSS, ISSSTE o ISFAM.

Último talón de pago de pensión.

Fotografía reciente tamaño credencial a color.

Foto: Cortesía

Requisitos para pensionados de otros institutos

Aquellos que no estén afiliados al IMSS, ISSSTE o ISFAM también pueden solicitar el certificado en cualquier consulado mexicano. Deben presentar:

Documento que acredite su identidad.

Número de pensionista.

Fotografía reciente de frente, tamaño credencial y a color.

Este trámite permite evitar retrasos administrativos o la suspensión de beneficios y brinda tranquilidad económica a los adultos mayores.

Visita nuestras secciones: Servicios

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.