FOTO GALERÍA: Alcaldía de Baruta recupera espacios del parque Laguna Negra para mascotas y ciudadanos

La Alcaldía de Baruta anunció que culminaron los trabajos de recuperación del parque Laguna Negra en Cumbres de Curumo, espacio integral para la recreación no sólo para los niños, sino para los amantes del ejercicio y también cuenta con un espacio especial para el entrenamiento seguro de las mascotas.

“Nos complace entregar las llaves a la comunidad de un parque recuperado, seguro, innovador, de sano esparcimiento, donde toda la familia cuenta con áreas verdes, parque infantil, áreas de entrenamientos y canchas de uso múltiples”, informó el director del despacho de la Alcaldía de Baruta, Claudio Ripa.

Ripa detalló “los vecinos y visitantes cuentan con instalaciones especiales donde se incorporaron elementos infantiles, máquinas de ejercicios, se hicieron mejoras en la iluminación, se colocaron puntos de agua, se recuperó la cancha de usos múltiples y la arborización fundamental y requerida”.

Por último, el alcalde Darwin González, dio la bienvenida oficial a este nuevo espacio que “logramos hacer en alianza con la empresa privada y la alcaldía de Baruta”.

Los trabajos de remodelación contó con el apoyo de la empresa privada (Banco Nacional de Crédito (BNC) y Citta Pet).

