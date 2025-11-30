¡La navidad llega a Baruta! Realizan recolecta de juguetes y encendido de luces este domingo: actividades y ubicación

Suscríbete a nuestros canales

La magia de la Navidad se apoderó del municipio Baruta, donde se dio inicio a una emotiva jornada cargada de solidaridad y espíritu festivo.

A través de su cuenta de Instagram, el alcalde Darwin González, informó que ya se encuentra en la plaza recibiendo regalos para la "Operación Juguete 2025".

Esta iniciativa fue diseñada para recolectar regalos y llevar alegría a todos los niños y niñas del municipio en los días previos a la Nochebuena.

La invitación es abierta a todos los que deseen acercarse con un juguete nuevo o usado en buenas condiciones para dibujar sonrisas en esta época tan especial.

Un detalle para la alegría infantil

La jornada se está realizando este domingo 30 de noviembre en la Plaza Alfredo Sadel de Baruta.

El alcalde González destacó la importancia de esta campaña, señalando lo emotivo y significativo que resulta para un niño o niña recibir un regalo en estas fechas.

El equipo de la Alcaldía de Baruta se comprometió con la logística de la iniciativa. González también aseguró que la alcaldía se encargará directamente de la preparación de los obsequios, incluyendo el forrado de todos los juguetes y regalos donados, para luego distribuirlos equitativamente a los pequeños del municipio.

¿Qué otras actividades se realizan hoy en Baruta?

El evento no solo se centra en la donación, sino que se transforma en un festival familiar completo. Además de la acción solidaria, los asistentes pueden disfrutar de una amplia programación recreativa que incluye música en vivo, espacios de lectura, y una variada oferta de stands de comida y dulces.

La jornada culminará con uno de los momentos más esperados: el encendido de las luces y el árbol de Navidad de Baruta, programado para aproximadamente las 7:00 p.m., dando un inicio brillante a las festividades decembrinas.

Celebración apta para mascotas

Pensando en toda la familia, la jornada en la Plaza Alfredo Sadel es un evento completamente pet friendly. Los vecinos pueden disfrutar de todas las actividades recreativas y del encendido navideño en compañía de sus mascotas, haciendo de este encuentro un espacio de convivencia integral y alegre.

