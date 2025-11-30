¡Orgullo nacional! Estudiante venezolano lanza la primera app educativa en neurociencias: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Un joven estudiante venezolano lanzó la primera aplicación educativa de neurociencias.

Se trata de Keyth León, un joven oriundo del estado La Guaira, quien desarrolló está innovadora aplicación sobre una de las áreas más complejas de la medicina.

Venezolano lanza app de neurociencias

De acuerdo con la reseña del portal informativo Noticia al Día, León es un estudiante de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (Unerg).

Asimismo, resalta que la aplicación educativa desarrollada por León es la primera en el área de neurociencias de Venezuela.

El desarrollo de esta app tiene como objetivo simplificar la forma que abordan la neurociencia los estudiantes y profesionales de la medicina.

App de neurociencias

Cabe destacar que está app permitirá abordar temas como la Neuroanatomía, Neurofisiología, Trastornos Neurológicos y Malformaciones Congénitas de manera más fácil y accesible.

Características de la app

Consta de un kit completo de estudio que transforma las neurociencias en un juego didáctico en aras de reforzar la memoria a largo plazo.

Asimismo, simula la experiencia de un examen. Adicionalmente dispone de 62 módulos de contenido visual, permitiendo ser conciso al presentar la información.

Incluye diversos quizzes interactivos, por medio de los cuales los usuarios pueden simular los exámenes y pueden poner a prueba su conocimiento.

Esta app incluye también Flash Cards Dinámicas que sirven para memorizar el vocabulario médico, la terminología y los conceptos esenciales.

Realizar experimentos también será posible con la app, con sesiones de experimentos que simulan los conceptos principales de la neurofisiología.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube