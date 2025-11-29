Así está el Aeropuerto de Maiquetia tras advertencia de Trump sobre el espacio aéreo de Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, mantiene con normalidad sus operaciones este sábado 29 de noviembre, a pesar de lo dicho por el presidente de EEUU, Donald Trump, de considerar el espacio aéreo de Venezuela cerrado.

Venezuela considera la acción como una "amenaza colonialista" de Estados Unidos, la cual "pretende afectar la soberanía de su espacio aéreo".

Ante ello, considera una "agresión extravagante, ilegal e injustificada" contra la nación.

¿Cómo se ha movilizado el tráfico aéreo este sábado en Maiquetía?

El aeropuerto recibió durante la mañana dos vuelos desde Barbados y Bogotá y tiene programada las rutas de Panamá, Curazao y La Habana, según constató EFE en un recorrido.

Por el momento, en horas de la tarde se notificaba a través de las pantallas dos vuelos con retraso hacia Panamá y Bogotá, todos operados por la aerolínea comercial Copa.

Fuentes del aeropuerto indicaron a EFE que las demoras no tienen relación con el contexto de tensión con Estados Unidos.

Igualmente, desde Maiquetía salió en esta jornada un vuelo hacia Curazao y otro rumbo a La Habana.

¿Cómo está funcionando el aeropuerto La Chinita?

También en el aeropuerto Internacional de La Chinita, ubicado en Maracaibo, continuaba sin inconvenientes las operaciones aéreas, según los itinerarios difundidos por las aerolíneas.

Una fuente extraoficial indicó que en ese aeropuerto se mantienen trabajando siete compañías aéreas y durante la semana recibieron vuelos chárter e internacionales.

Trump y su amenaza contra el espacio aéreo venezolano

Este sábado, Trump difundió un mensaje publicado en su red social Truth indicando que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje

Así fue la respuesta de Venezuela

"La República Bolivariana de Venezuela repudia con absoluta contundencia el mensaje público difundido el día de hoy en redes sociales por el Presidente de Estados Unidos, en el que pretende aplicar extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela al insólitamente intentar dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano", se lee en la publicación de la Cancillería venezolana.

