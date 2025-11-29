Debaten estrategias para optimizar el Sistema Eléctrico Nacional en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Este 29 de noviembre, se debaten estrategias y metodologías de trabajo en el Comité Técnico de Análisis y Toma de Decisiones de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

La actividad busca continuar con la optimización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), refiere una NDP.

Debaten estrategias para optimizar el Sistema Eléctrico Nacional

La jornada, que se desarrolla en el salón Hugo Chávez de la sede del Ministerio para la Energía Eléctrica en Caracas, es encabezada por el ministro Jorge Márquez.

De acuerdo con el reporte, está enfocada en ajustar las estrategias necesarias para consolidar mejoras continuas en la prestación del servicio eléctrico.

Esta instancia, en la que también participa el presidente de la Corporación, José Luis Betancourt, y los responsables de las áreas medulares de la estatal eléctrica, examina periódicamente los progresos proyectados para garantizar la calidad del sistema eléctrico a la población venezolana.

Este encuentro de trabajo responde a los lineamientos de mantener una planificación constante para el mantenimiento y revisión del Sistema Eléctrico Nacional.

