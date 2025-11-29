Inameh reporta fuertes chubascos con actividad eléctrica este 29 de noviembre: regiones afectadas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) emitió su boletín para este sábado 29 de noviembre, anunciando un día marcado por la inestabilidad atmosférica.

Se esperan lluvias y chubascos dispersos en gran parte del territorio nacional, siendo más intensos y frecuentes en horas de la tarde y noche, especialmente en el sur y occidente del país.

Pronóstico del tiempo por regiones

Las precipitaciones serán notables el día de hoy. Los Llanos Occidentales y las regiones de Los Andes y Zulia tendrán lluvias durante todo el día.

Los Llanos Occidentales, con ciudades como Guanare, deberán prepararse para lluvias con actividad eléctrica. En contraste, las Dependencias Federales, incluyendo La Orchila, disfrutarán de un día mayormente despejado.

Las temperaturas más altas del país se registrarán en el sur y el occidente. Puerto Ayacucho y Maracaibo alcanzarán máximas de 36°C y 35°C respectivamente.

Por otro lado, la temperatura más baja se sentirá en Los Andes, donde Mérida tendrá una mínima de 15 °C. En las regiones centrales, las mínimas oscilarán entre 17 °C y 22 °C.

Detalles del clima para la Gran Caracas

Para la región que abarca Miranda, el Distrito Capital y La Guaira, el día comienza con nubosidad parcial.

Sin embargo, se prevé la aparición de lluvias o lloviznas que se intensificarán luego del mediodía. La capital, Caracas, mantendrá una temperatura máxima fresca de 26°C y una mínima de 17 °C, con vientos moderados.

Observación satelital de la mañana

El reporte de las 6:00 a.m. indicaba un cielo parcialmente nublado sobre la mayor parte del país.

Las zonas de mayor concentración de nubes y donde ya se generaban lluvias con truenos ocasionales eran la Guayana Esequiba, el sur de Bolívar, Amazonas, Los Andes y Zulia.

