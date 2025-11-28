Tercer mes de aguinaldo: estos sectores han recibido su pago este 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 28 de noviembre arranco el pago del tercer bono de aguinaldos para los trabajadores de la administración pública.

A través de sus redes, se difundió que el pago de el tercer mes de aguinaldos ya está siendo asignado este viernes.

Tercer mes de aguinaldos

De acuerdo con la información proporcionada, este tercer pago está dirigido específicamente para los trabajadores del sector público.

Asimismo, señala que corresponde al mes de noviembre.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, diferentes usuarios del sector salud, educación y sector universitario.

