Economía

Tercer mes de aguinaldo: estos sectores han recibido su pago este 28 de noviembre

Este abono corresponde al mes de noviembre 

Por Selene Rivera
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 06:30 pm
Tercer mes de aguinaldo: estos sectores han recibido su pago este 28 de noviembre
Foto: Referencial

Este viernes 28 de noviembre arranco el pago del tercer bono de aguinaldos para los trabajadores de la administración pública.

A través de sus redes, se difundió que el pago de el tercer mes de aguinaldos ya está siendo asignado este viernes.

Tercer mes de aguinaldos

De acuerdo con la información proporcionada, este tercer pago está dirigido específicamente para los trabajadores del sector público.

Asimismo, señala que corresponde al mes de noviembre.

Cabe destacar que a través de sus redes sociales, diferentes usuarios del sector salud, educación y sector universitario.

Foto: Captura de pantalla

Foto: Captura de pantalla

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

 

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Viernes 28 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América