Plainfield rompe récords en Illinois: ¿Qué impulsa su boom poblacional e ingresos al alza?

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Plainfield se posicionó como la localidad con mayor crecimiento en Illinois tras un nuevo informe financiero que comparó el avance poblacional y económico de comunidades en todo Estados Unidos.

El reporte, elaborado por GOBankingRates, analizó datos del Censo entre 2015 y 2023 y colocó al suburbio del suroeste de Chicago en el primer lugar estatal gracias a su notable expansión en población e ingreso per cápita.

Un crecimiento sostenido en población e ingresos

Los investigadores examinaron ciudades con entre 25.000 y 500.000 habitantes. Para establecer el ranking, calcularon el cambio de población y de ingresos per cápita en un periodo de ocho años. Plainfield destacó de inmediato.

La ciudad registró 45.705 residentes en 2023, ligeramente por encima de los 44.762 reportados en el Censo de 2020. En total, su población aumentó un 11,9% entre 2015 y 2023, una cifra que supera el promedio estatal y que confirma su atractivo como destino residencial para familias que buscan tranquilidad, acceso a servicios y cercanía con Chicago.

El crecimiento económico fue incluso más notable. Según el análisis, Plainfield experimentó un incremento del 43,2% en el ingreso per cápita, alcanzando los 53.675 dólares en 2023. Este salto posiciona a la ciudad como un referente de estabilidad económica dentro del estado.

Plainfield destaca en Illinois, pero otras ciudades lideran a nivel nacional

A pesar de encabezar el crecimiento en Illinois, Plainfield no ocupa el primer lugar absoluto en Estados Unidos. Ese título recayó en Fulshear, Texas, una comunidad de casi 40.000 habitantes ubicada en las afueras de Houston.

Según GOBankingRates, esta ciudad registró un sorprendente 736% de aumento poblacional en los últimos ocho años, convirtiéndola en el epicentro más explosivo del crecimiento demográfico nacional.

El estudio reafirma las tendencias migratorias y económicas que vienen redefiniendo a cientos de ciudades estadounidenses: áreas suburbanas con buena calidad de vida, infraestructura en expansión y oportunidades laborales continúan atrayendo a nuevos residentes.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube