Laser cancela vuelos en una de sus rutas internacionales: alternativas para los pasajeros

Laser Airlines anunció la suspensión de varios de sus vuelos programados en una de sus ruta que con conecta Caracas.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la aerolínea informó que la medida de tomó debido a una "situación de fuerza mayor" y en cumplimiento de normativas de seguridad aérea.

¿Cuál es la ruta suspendida y qué vuelos afecta?

Esta medida afecta directamente a los itinerarios QL2920 y QL2921, en la ruta Caracas - Madrid y viceversa.

Los vuelos cancelados corresponden a las fechas del 05 y 08 de diciembre de 2025. La aerolínea informó a sus clientes sobre esta actualización y puso a disposición una serie de opciones flexibles para aquellos pasajeros que posean boletos para las fechas impactadas.

Opciones para boletos afectados

La aerolínea ofrece varias alternativas para compensar la cancelación de los viajes:

Reprogramación del viaje: los pasajeros pueden cambiar la fecha de su vuelo a Madrid (CCS–MAD–CCS) para un momento posterior sin que esto genere un costo adicional, siempre y cuando haya asientos disponibles.

Cambio de ruta o destino: es posible solicitar un cambio hacia cualquiera de los otros destinos que opera LASER Airlines sin que se cobre una multa por penalidad. No obstante, el pasajero deberá pagar o se le devolverá la diferencia si la tarifa del nuevo destino es distinta.

Vigencia extendida del boleto: el billete original mantendrá su validez por un periodo de un (1) año a partir de su fecha de emisión, sin que se aplique ninguna penalidad por el cambio de uso.

Nota de crédito: si el pasajero decide no viajar, puede solicitar una nota de crédito a su favor. Este crédito podrá ser usado para comprar cualquier otra ruta de LASER Airlines, respetando las mismas condiciones de vigencia de un año.

Pasajeros con viaje iniciado

Para aquellos viajeros que ya hayan comenzado su itinerario al momento de la cancelación, la aerolínea aplicará las normativas de cálculo de tarifa establecidas por las regulaciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

¿Cómo realizar cambios?

Los clientes que necesiten gestionar la reprogramación o las opciones ofrecidas deben comunicarse directamente con la aerolínea. Los cambios pueden ser procesados a través de los siguientes canales:

Call Center.

Puntos de venta de LASER Airlines.

Agencias de viajes (si el boleto fue adquirido por ese medio).

