GRUPO MIMESA potencia la Navidad con la margarina con sal Tresco

Diciembre marca el inicio de la temporada más activa y celebrada en las panaderías venezolanas, una época de alegría marcada, gastronómicamente, por el Pan de Jamón.

Para apoyar a los maestros panaderos en este mes crucial, GRUPO MIMESA se complace en anunciar el lanzamiento de su nueva Margarina con Sal Tresco, en la práctica presentación de 10 KG. Este producto ha sido formulado especialmente para el sector, ampliando y complementando el portafolio de soluciones de la marca preferida por los profesionales de la cocina.

Tresco: El secreto que no se ve, pero se siente

La nueva Margarina con Sal Tresco es una solución especializada para el área de food service que aspira a ser el ingrediente indispensable para otorgar un valor superior a cada preparación, especialmente al tradicional Pan de Jamón.

Henry Gómez, Gerente de Mercadeo de GRUPO MIMESA, enfatizó el compromiso de la empresa:

“Nuestro compromiso va más allá de ofrecer un producto; es ofrecer una garantía de calidad y un portafolio de soluciones. Entendemos que el uso de ingredientes premium, como nuestra nueva Margarina Tresco, se refleja directamente en el sabor, la suavidad y la textura que el venezolano busca y disfruta. Queremos que el pan de jamón de esta Navidad sea el mejor, y Tresco es la clave para lograrlo.”

Más que un ingrediente: Un potenciador de calidad

Margarina Tresco es un aliado esencial, diseñado para integrarse perfectamente en panes, hojaldres, galletas y postres, garantizando una suavidad y textura inigualables en el producto final. Es el secreto que potencia la calidad.

GRUPO MIMESA invita a los panaderos venezolanos a descubrir este nuevo aporte al sector productivo del país y a comprobar cómo la Margarina con Sal Tresco 10 KG puede elevar la calidad de su producción durante la temporada más importante del año.

