El Round Robin no da tregua: los juegos de alta tensión para este viernes 23 de enero

La lucha por los boletos a la Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) alcanza su punto de máxima ebullición. Este viernes 23 de enero, la acción en los diamantes venezolanos se traslada a los escenarios de Barquisimeto y Puerto La Cruz para una doble cartelera que promete ser decisiva para el ordenamiento de la clasificación.

La jornada llega marcada por el impacto mediático de la reciente hazaña de Renato Núñez, quien elevó la vara del campeonato al convertirse en el primer jugador en la historia del circuito en conectar dos Grand Slams en un mismo desafío. Con los bates encendidos y la presión en su punto más alto, los cuatro equipos en cartelera buscarán un triunfo que les otorgue oxígeno en este tramo definitivo.

Cartelera de compromisos para hoy

La jornada de este viernes se disputará bajo el siguiente horario y escenarios:

Águilas del Zulia vs. Cardenales de Lara | Hora: 07:00 p.m. | Estadio: Antonio Herrera Gutiérrez, Barquisimeto.

Bravos de Margarita vs. Caribes de Anzoátegui | Hora: 07:00 p.m. | Estadio: Alfonso "Chico" Carrasquel, Puerto La Cruz.

En la capital del estado Lara, los Cardenales buscarán aprovechar el apoyo de su afición para frenar el ímpetu de las Águilas, que aterrizan con la urgencia de sumar para no quedar rezagadas en la tabla. Simultáneamente, en el oriente del país, los Bravos de Margarita intentarán pasar la página tras ser víctimas de los registros históricos del Magallanes enfrentándose a una "Tribu" de Caribes que siempre se hace fuerte en su feudo.

