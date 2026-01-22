Nueva etapa para La Vinotinto: estos son los protagonistas del cuerpo técnico

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha despejado las dudas sobre el futuro del banquillo nacional. El pasado martes 20 de enero, el ente rector ratificó a Oswaldo Vizcarrondo como director técnico titular de la selección absoluta, pero la verdadera noticia reside en los nombres que lo acompañarán: un equipo de trabajo que combina décadas de experiencia en Mundiales, títulos de Champions League y gloria en la Copa Libertadores.

Vizcarrondo, quien ya conoce la interna tras su exitoso paso por las categorías menores y un breve interinato tras la salida de Fernando Batista, no estará solo en este reto. La FVF ha logrado reclutar a tres especialistas extranjeros que sitúan al cuerpo técnico venezolano entre los más experimentados del continente.

La columna vertebral del nuevo proyecto

El nuevo cuerpo técnico se presenta como una amalgama de juventud estratégica y veteranía comprobada en la élite mundial. Estos son los perfiles de los hombres que buscarán cambiar la historia del fútbol venezolano:

Oswaldo Vizcarrondo (Director Técnico)

Apodado históricamente como "El Patrón", Vizcarrondo representa la continuidad del sentido de pertenencia. Tras una carrera brillante en el Nantes de Francia y Lanús de Argentina, el estratega caraqueño ha demostrado su valía en los banquillos logrando la clasificación al Mundial Sub-17 de Catar 2025. Su ascenso a la absoluta es el paso natural de un técnico que se ha formado en el rigor del fútbol europeo y conoce la base de la nueva generación Vinotinto.

Cléber Xavier (Primer Asistente)

Es, quizás, el fichaje más táctico de la FVF. El brasileño fue la mano derecha de Tite durante 20 años, siendo corresponsable de los éxitos del Corinthians (Mundial de Clubes 2012) y de la gestión de la "Canarinha" en los mundiales de 2018 y 2022. Su rol será fundamental para dotar a Venezuela de un orden defensivo y una pizarra estratégica de nivel élite.

Óscar Ortega (Preparador Físico)

Conocido mundialmente como el "Profe" o el "Sargento de Hierro", el uruguayo llega tras cerrar un ciclo de 13 años con Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Ortega es el responsable de haber diseñado el "músculo" de un equipo que ganó dos Ligas de España y alcanzó dos finales de Champions. Su llegada garantiza que la Vinotinto alcance un estándar físico de competición europea.

Mario Marín (Preparador de Porteros)

El colombiano aporta la mística ganadora del Once Caldas campeón de América en 2004. Marín ya sabe lo que es preparar arqueros para la máxima cita, tras su paso por la Selección de México en el Mundial de Rusia 2018 bajo el mando de Juan Carlos Osorio. Su enfoque se centra en la especialización táctica del portero moderno.

Un cuerpo técnico para el asalto final

Con esta estructura, la FVF busca profesionalizar cada área del juego. La combinación de la identidad nacional que aporta Vizcarrondo, junto a la metodología de Xavier, la intensidad de Ortega y la formación de Marín, proyecta una selección con mayores recursos para afrontar la segunda vuelta de las eliminatorias.

Nombre Rol Último Equipo/Logro Oswaldo Vizcarrondo Seleccionador Clasificación Mundial Sub-17 Cléber Xavier Asistente Selección de Brasil (Mundiales 18/22) Óscar Ortega Prep. Físico Atlético de Madrid (Elite Europea) Mario Marín Prep. Porteros Selección de México (Rusia 2018)

El debut oficial de este renovado equipo de trabajo se espera para la próxima ventana internacional, donde se empezarán a ver los frutos de una inversión técnica sin precedentes en el fútbol nacional.

