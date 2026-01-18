Premios de la LVBP 2025-2026: estos son los mejores peloteros de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) oficializó a través de su portal web a los peloteros más destacados de la temporada regular 2025-2026. El cierre de las distinciones, conocidas como "Los Grandes de la LVBP", tuvo lugar este sábado 17 de enero, consolidando a las figuras que marcaron el ritmo del campeonato.

Los galardonados de la temporada

La presente edición distribuyó los reconocimientos entre las principales figuras de los equipos clasificados al Round Robin, destacando la presencia de Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui en múltiples categorías.

Jugador Más Valioso: Balbino Fuenmayor, de Caribes de Anzoátegui, se alzó con el máximo galardón de la campaña.

Productor del Año: Por cuarta vez en la historia, hubo un empate en esta categoría. Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, ambos de la "Tribu", compartieron el premio con 242 puntos cada uno.

Pitcher del Año: Ricardo Sánchez, lanzador zurdo de los Navegantes del Magallanes, obtuvo el premio “Carrao” Bracho con 298 puntos, quedando a un solo voto de la unanimidad.

Mánager del Año: El puertorriqueño Yadier Molina recibió el Premio Chico Carrasquel tras liderar al Magallanes a la postemporada.

Cerrador del Año: Silvino Bracho, de las Águilas del Zulia, sumó su tercer reconocimiento en esta categoría tras salvar 11 encuentros.

Novato del Año: Jadher Areinamo, de los Tiburones de La Guaira, se llevó la distinción con 295 puntos y un promedio de .364 durante los primeros meses.

Regreso del Año: Hernán Pérez completó su doblete de premios al recibir el galardón Luis Salazar tras una notable recuperación física y deportiva.

Set Up del Año: El dominicano Jesús Reyes, del Magallanes, lideró este departamento con 42 unidades.

Hernán Pérez y la doble corona de Caribes

Uno de los grandes protagonistas de esta edición fue Hernán Pérez. El utility de Caribes de Anzoátegui no solo compartió el título de Productor del Año tras fletar 52 carreras, sino que también fue reconocido por su exitoso regreso al diamante. Tras una cirugía de hombro que limitó su acción en la campaña anterior, Pérez regresó este año para registrar 268 puntos en la votación, superando ampliamente a Juniel Querecuto y Ramón Flores.

Su compañero de equipo, Balbino Fuenmayor, también dejó cifras impresionantes para alcanzar el puntaje de productor: 48 remolcadas, 29 anotadas y 129 bases alcanzadas. Con estos resultados, Caribes de Anzoátegui reafirma su capacidad para desarrollar bateadores de élite en el circuito rentado.

Dominio magallanero en el pitcheo y la estrategia

Los Navegantes del Magallanes acapararon los premios relacionados con el montículo y la dirección técnica. Ricardo Sánchez se convirtió en el séptimo jugador de la nave en ganar el premio al Pitcher del Año, uniéndose a leyendas del club como Juan Carlos Pulido y Junior Guerra. Su marca de 5-1 y efectividad de 3.04 fueron determinantes para los votantes.

Por su parte, Yadier Molina hizo historia al obtener el premio al Mánager del Año en su estreno con el equipo. Bajo su mando, los turcos lograron el boleto al Round Robin, compartiendo escenario con Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui.

