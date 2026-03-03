Vuelos internacionales regresan a Caracas: estas tres rutas están activas desde hoy

Suscríbete a nuestros canales

La conectividad aérea desde y hacia Caracas experimenta un reinicio progresivo este mes de marzo, luego de meses de interrupciones.

El calendario fue publicado por la cuenta de X @dgaviación, detallando las frecuencias y fechas de cada ruta.

Rutas activas desde Caracas desde hoy 3 de marzo

Entre los vuelos que se reinician destacan tres principales desde hoy:

Avior Airlines: Caracas – Medellín

Plus Ultra: Caracas – Madrid

Turkish Airlines: Caracas – Estambul

Otras rutas programadas este mes de marzo

El calendario de vuelos para marzo también incluye:

GOL Linhas Aéreas (Brasil): Caracas – São Paulo, cuatro vuelos semanales desde el 8 de marzo.

Rutaca Airlines: Caracas – Punta Cana, dos vuelos semanales desde el 12 de marzo.

Estelar‑Iberojet: Caracas – Madrid, un vuelo semanal desde el 13 de marzo.

Plus Ultra: Caracas – Tenerife, un vuelo semanal desde marzo.

Estas reactivaciones muestran la diversificación de rutas internacionales y la expansión de la oferta aérea para pasajeros nacionales y extranjeros.

