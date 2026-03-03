Piden restitución del servicio de internet: adulta mayor necesita de monitoreo constante

Suscríbete a nuestros canales

En la urbanización El Pinar, parroquia El Paraíso, la señora Migdalia Franco y su hija Marisol hacen un llamado urgente a Cantv para que restituya su servicio de internet, el cual se encuentra caído desde hace aproximadamente 45 días.

Aseguran que no se registra ninguna deuda en su contrato de Cantv, por lo que no entienden la falta de acceso a la red.

La adulta mayor expresó que una de las razones por las cuales necesitan conexión urgente es que padece de un carcinoma, por lo que requiere ser monitoreada por sus doctores 24/7 y la falta de internet le obstaculiza la comunicación con los médicos.

¿Hay más afectados?

De acuerdo a las declaraciones de la señora Franco, la falla solo se presenta en el apartamento de su hija, con quien vive por recomendación médica para no estar sola,

La familia insta a la compañía estatal a atender el reporte a la brevedad, considerando que la conectividad es, en su caso, de urgencia por temas de salud.

