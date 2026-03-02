Atienden varios incendios forestales en Caracas: Conozca las zonas afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Durante este fin de semana se registraron diversos incendios forestales en la ciudad de Caracas.

A través de sus canales oficiales, el ministro de Ecosocialismo, Freddy Ñáñez, informó sobre los incendios de vegetación reportados.

Incendios en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Ñáñez, estos incendios se registraron en parques nacionales y zonas estratégicas de la región central del país.

Asimismo, mencionó que los "diferentes organismos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Bomberos Forestales de INPARQUES, Protección Civil y Cuerpos de Voluntarios se han desplegado de manera ininterrumpida" para combatirlos y controlarlos.

Entre los incendios registrados, según su balance, están:

Parque Nacional Waraira Repano, específicamente en el sector Quebrada Anauco

Parque Nacional Macarao, por la Loma de Kennedy Lagunetica

Monumento Natural Cerro Platillón en el estado Guárico

Autopista Regional del Centro, por la zona de Tazón

Adicionalmente, indica Ñáñez que estos incendios fueron controlados y extinguidos, sin embargo, resalta que el de Tazón para las 4 de la tarde de este domingo aún se encontraba "activo y en combate (libre combustión)".

