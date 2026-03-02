¡Sicariato! Capturan a responsables del asesinato del conductor de Yummy en Caracas: este fue el motivo

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 01 de marzo pudo conocerse oficialmente sobre la captura de los responsables del asesinato del conductor de Yummy en El Paraiso, en Caracas.

De acuerdo al reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, las investigaciones determinaron que el homicidio de Ivan Alfredo Tapias Marcano de 34 años, ocurrido en la avenida Loira, adyacente a la Clínica Loira, la noche del 23 de febrero, fue planificado.

El motivo fueron rencillas personales y ejecutada bajo la modalidad de sicariato.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

​La noche del suceso, la víctima se encontraba en la UD-2 de Caricuao cuando recibió una llamada telefónica de Samir Guillermo Lobo Nieto (23), quien le solicitó un servicio de traslado con destino hacía El Paraíso.



Durante el trayecto, el victimario lo obligó a desviarse a una zona de escasa afluencia de personas. En el lugar, le ordenó detener la marcha y sin mediar palabra, le efectuó múltiples disparos que le causaron la muerte de forma inmediata, para luego huir con la motocicleta de la víctima.



El trabajo técnico científico, determinó que el vehículo fue entregado a Danilo José Rodríguez Pinto (32), quien le ofreció una moto a Samir por ejecutar el hecho, por cuanto este sostenía múltiples problemas con Ivan, por comentarios negativos emitidos hacía la pareja del hoy occiso, los cuales habían escalado el conflicto de verbal a lo físico en reiteradas oportunidades.



El autor material luego de ejecutar el homicidio, se trasladó a la barbería donde trabajaba a fin de aparentar normalidad. Para luego, pedirle a un compañero de la barbería que le hiciera una carrera de regreso al lugar del crimen para enterarse de lo sucedido como un doliente más y finalmente se dirigió a la residencia de su pareja, a quien terminó confesándole el atroz crimen.



Cabe señalar que durante el trabajo de investigación también se realizó la aprehensión de Oswalker Yuceth Tovar Nieves (22), quien se encargó de ocultar el arma homicida.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube