Cristiano Ronaldo: alarmas encendidas por su lesión y posible ausencia ante México

La salud física de Cristiano Ronaldo se ha convertido en el centro de atención tras el último duelo del Al-Nassr. Aunque inicialmente se manejó como una fatiga muscular, la preocupación ha crecido conforme pasan las horas. El capitán luso, quien abandonó el campo al minuto 81, fue captado con hielo en la zona afectada, una señal clara de que la exigencia de la temporada y la presión por alcanzar los 1.000 goles podrían estar pasando factura.

Los dos escenarios médicos

El cuerpo médico del club saudí realizará estudios profundos este lunes para definir el tiempo de baja. Actualmente se barajan dos posibilidades que marcarían el destino inmediato del delantero:

Distensión en la corva: En el mejor de los casos, se trataría de una lesión leve que lo alejaría de las canchas por una semana, permitiéndole regresar pronto a la acción.

Desgarro muscular: De confirmarse un desgarro, el tiempo de recuperación se extendería entre tres y cinco semanas. Este diagnóstico es el que más preocupa, ya que lo marginaría de la actividad durante todo el mes de marzo.

El amistoso en el Estadio Azteca en riesgo

La situación le afecta de manera particular ante el compromiso internacional del 28 de marzo. Portugal tiene programado un amistoso frente a México para celebrar la reinauguración del Estadio Azteca, un evento de gala que perdería a su principal atractivo si Ronaldo no logra recuperarse a tiempo.

Además del choque con la selección, el luso podría perderse compromisos clave de la Superliga Árabe y la Champions League Árabe contra equipos como Neom SC y Al-Wasl. Para un jugador que busca llegar en plenitud a su sexto Mundial, este infortunio representa un obstáculo inesperado en un calendario que no da tregua.

