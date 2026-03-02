Willson Contreras se despide de Boston con poder y pone rumbo al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras ha dejado claro que llega en plenitud de condiciones para representar a Venezuela. En su último encuentro de pretemporada con los Medias Rojas de Boston, disputado este domingo 1 de marzo ante los Orioles de Baltimore, el criollo firmó una actuación impecable de 2-2, destacando un imponente vuelacercas que superó la emblemática estructura del "Monstruo Verde" en el JetBlue Park.

El batazo, que salió a una velocidad de 107.2 millas por hora, recorrió una distancia proyectada de 426 pies, consolidándose como el momento estelar del juego. Con esta exhibición, Contreras cierra su preparación primaveral con un promedio de bateo de .462 y un OPS de 1.563, cifras que demuestran el gran momento ofensivo que atraviesa antes de unirse a la concentración nacional.

Este nivel de producción genera un "agradable problema" para el mánager de la selección venezolana, Omar López. La versatilidad de Willson, quien puede desempeñarse como receptor, primera base o bateador designado, obliga a una planificación estratégica del lineup, considerando que en el roster también figuran piezas de alto calibre como su hermano William Contreras, Salvador Pérez y Eugenio Suárez.

Tras finalizar el compromiso, el slugger de Boston tiene previsto reportarse de inmediato a la selección junto a su compañero de equipo, el lanzador zurdo Ranger Suárez. Venezuela iniciará su camino en el Clásico Mundial el próximo 6 de marzo, con un bloque ofensivo que, liderado por hombres como Contreras, promete ser uno de los más temidos del torneo internacional.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.