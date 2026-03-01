Comida gratis en Florida: lunes 2 de marzo habrán dos operativos en estos lugares y horarios

Suscríbete a nuestros canales

El banco de alimentos Feeding Tampa Bay confirmó que mañana lunes se realizarán operativos de distribución masiva de suministros. El objetivo de estas despensas móviles es facilitar el acceso a productos agrícolas, lácteos y proteínas a familias que han visto afectado su presupuesto por el alto costo de la vida. Las entregas se harán bajo la modalidad de autoservicio y también para personas que lleguen caminando.

Operativo en Lakeland (Condado de Polk)

En la zona de Lakeland, la actividad comenzará temprano en la mañana. Los suministros se entregarán en el centro comunitario Descanso de los peregrinos, un punto que suele estar bien acondicionado para quienes no tienen vehículo y asisten a pie.

Horario: 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

Dirección: 1052 N Kettles Ave, Lakeland, FL 33805.

1052 N Kettles Ave, Lakeland, FL 33805. Organizan: Central Florida Health Care (CFHC) y United Way.

Central Florida Health Care (CFHC) y United Way. Cómo llegar en bus: Puedes usar las paradas en N. Lincoln Ave. & W. 4th St. (a 200 metros) o N. Lincoln Ave. & Emma St. (a 400 metros). Si vienes de lejos, llega a la Terminal Principal de Lakeland y haz transbordo a una ruta que pase por Lincoln Ave.

Distribución en New Port Richey (Condado de Pasco)

Para los residentes del condado de Pasco, el operativo se trasladará a la sede de la YMCA. Al ser un espacio amplio, se espera una fila de vehículos considerable desde temprano, por lo que se recomienda paciencia y antelación.

Horario: 12:00 p. m. a 2:00 p. m.

Dirección: 8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655.

8411 Photonics Dr, New Port Richey, FL 34655. Organizan: YMCA y BayCare.

YMCA y BayCare. Cómo llegar en bus: El acceso es más limitado. Debes usar las rutas de GoPasco que transitan por la zona de Trinity. La parada más cercana te deja en las inmediaciones de Photonics Dr, pero deberás caminar un tramo dentro del estacionamiento del complejo.

Contenido de las cajas de ayuda

Cada beneficiario recibirá una combinación de alimentos perecederos y artículos de despensa básicos. Según la disponibilidad de los camiones, las cajas suelen incluir frutas de temporada, vegetales frescos, pan, productos lácteos y proteínas. Estos suministros están diseñados para complementar la dieta diaria de adultos mayores y familias con niños.

Modalidades y consejos para el retiro

La organización entrega la ayuda hasta que se agotan las existencias. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones según cómo planees llegar:

En vehículo: Despeja el maletero antes de llegar. Los voluntarios colocarán las bolsas o cajas directamente en tu auto para que no tengas que bajarte, lo que acelera el proceso para todos.

Despeja el maletero antes de llegar. Los voluntarios colocarán las bolsas o cajas directamente en tu auto para que no tengas que bajarte, lo que acelera el proceso para todos. A pie: Si vas caminando, es indispensable llevar un carrito de mercado o una maleta con ruedas . Las cajas pueden pesar hasta 20 kilos y son difíciles de cargar a mano por largas distancias o dentro del transporte público.

Si vas caminando, es indispensable llevar un . Las cajas pueden pesar hasta 20 kilos y son difíciles de cargar a mano por largas distancias o dentro del transporte público. Sin documentos: No se requiere presentar identificación ni registros previos para recibir los alimentos, pero se recomienda llegar antes de la hora de inicio para asegurar un turno en la fila.

