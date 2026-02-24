Ciudadanía EEUU 2026: curso gratis online para llenar la N-400 y aprobar el examen

Suscríbete a nuestros canales

El sueño de la ciudadanía estadounidense es una meta compartida por miles de residentes permanente, sin embargo, la complejidad de la Forma N-400 y el rigor del examen cívico suelen ser barreras intimidantes.

Ante este desafío, el programa Ciudadanízate se consolida como un recurso estratégico, ofreciendo formación gratuita y en español para quienes buscan dar el paso definitivo hacia la naturalización.

Este programa gratuito no es solo un repositorio de información; es una estructura de acompañamiento diseñada para que el solicitante llegue a su entrevista con USCIS con total dominio de sus derechos y deberes.

Está abierto a cualquier persona, pero es ideal para Residentes Permanentes Legales (titulares de Green Card) que ya cumplen o están cerca de cumplir el tiempo requerido para naturalizarse.

Estructura del éxito: cuatro bloques hacia la ciudadanía

El curso se divide en módulos lógicos que permiten un aprendizaje progresivo, ideal para quienes deben compaginar el estudio con sus responsabilidades laborales:

Fundamentos y motivación: bajo el lema "¡Yo sí puedo!", los estudiantes reciben una introducción clara al proceso.

Este bloque incluye orientaciones específicas sobre la psicología de la entrevista, ayudando a reducir la ansiedad que suele provocar el encuentro con el oficial de inmigración.

Dominio del examen cívico: consta de 12 lecciones detalladas (de 30 minutos cada una).

El temario cubre desde la Constitución y el funcionamiento del sistema electoral, hasta los hitos históricos de los derechos civiles y la geografía nacional.

Taller práctico N-400: probablemente el módulo de mayor servicio técnico.

Aquí se desglosa la Solicitud de Naturalización en tres sesiones críticas, explicando cada sección (de la 1 a la 18) para evitar errores comunes que podrían retrasar o denegar el proceso.

El cierre del ciclo: en la sección "¡Estamos listos!", se instruye al aplicante sobre qué esperar después de enviar su solicitud, incluyendo los tiempos de espera actuales y la ceremonia de juramentación.

Cómo inscribirte en Ciudadanízate

A diferencia de otros programas académicos, Ciudadanízate es un recurso de autoaprendizaje de la Fundación Carlos Slim (a través de la plataforma Acceso Latino) que no depende de ciclos escolares ni tiene fechas límite de inscripción.

Está diseñado para que cada persona avance a su propio ritmo.

1. ¿Dónde exactamente se entra al curso?

El curso es 100% digital. No tienes que acudir a ninguna oficina física. Para comenzar, debes ingresar al portal oficial:

2. Pasos para el registro (Acceso 24/7)

Aunque puedes explorar parte del contenido de forma abierta, lo ideal es registrarse para guardar tu progreso en los módulos de la N-400 y el examen cívico:

Entra al enlace anterior y haz clic en el botón "Comenzar curso" o "Registro". Crea una cuenta gratuita usando un correo electrónico o vinculando tu cuenta de Google o Facebook. Una vez dentro, el sistema te mostrará los 4 bloques mencionados anteriormente. Podrás ver videos explicativos y descargar guías de estudio en PDF.

¿Por qué prepararse ahora?

A inicios de 2026, los tiempos de procesamiento de USCIS han mostrado variaciones significativas.

Presentar una solicitud N-400 sin errores y estar bien preparado para las 100 preguntas potenciales del examen cívico no solo aumenta las probabilidades de éxito, sino que previene el gasto innecesario en trámites de apelación.

