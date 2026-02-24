Nutre tus pestañas con este aceite rico en vitaminas: así debes aplicarlo para lograr un efecto milagroso

Suscríbete a nuestros canales

Las pestañas filtran la luz del sol, con el objetivo de evitar la irritación de los ojos, según la información divulgada por la Clínica el brillante.

Cabe destacar, que las pestañas son pelos que crecen al borde de los párpados, con la finalidad de proteger los ojos y prevenir que entre polvo o cualquier sustancia que pueda afectarlos.

Sin embargo, la caída de las pestañas es lo más común que suceda en quienes padecen de estrés o tienen cambios hormonales muy fuertes, ya que, las mismas se debilitan por completo.

El aceite de ricino es un tratamiento efectivo para fortalecer y regenerar las pestañas, gracias a las propiedades vitamínicas que contienen, las cuales las hidratan por completo.

Así debes aplicar el aceite de ricino

Se sugiere que la persona humedezca un disco de algodón en el aceite de ricino y posteriormente, lo frote en las pestañas, a fin de que estas lo absorban.

A su vez, es propicio acotar que la persona puede repetir el proceso las veces que sean necesarias o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentren las pestañas, puesto que, reaccionan a todos los productos que se le aplican.

En definitiva, si la persona desea lucir unas pestañas sanas y radiante se sugiere que establezca métodos de autocuidado que contribuyan a lograrlo. A su vez, debe tener en cuenta que el uso de cosméticos químicamente abrasivos también las debilita por completo.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y Youtube