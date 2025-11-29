¡Luce hermosa estas navidades! Célebre maquilladora revela el truco para unas pestañas de impacto

Suscríbete a nuestros canales

La época navideña invita a renovar nuestro estilo y disfrutar de la magia del cambio. Muchas personas aprovechan estas fechas para atreverse con looks distintos, ya sea para cenas familiares, celebraciones con amigos o simplemente porque apetece sentirse diferente.

El maquillaje juega un papel importante: puede ayudar a resaltar lo mejor de cada rostro sin recargarlo, buscando una apariencia natural que potencie nuestra belleza sin exageraciones.

En lugar de apostar por un maquillaje muy cargado o dramático, muchas expertas recomiendan optar por la sencillez, sacando partido a pequeños detalles para conseguir un efecto fresco, elegante y, al mismo tiempo, apropiado para las fiestas.

Pestañas rizadas

La maquilladora Amanda Bell sugiere que para estas navidades, la clave no está en usar muchísimos productos ni en crear un maquillaje muy llamativo, sino en apostar por la naturalidad.

En concreto, propone que te centres en rizar las pestañas y aplicar máscara desde la raíz hasta las puntas. Esa sencilla acción ayuda a abrir la mirada, dar volumen y definición a las pestañas, logrando unos ojos más expresivos sin necesidad de usar sombras, delineadores o técnicas complicadas.

La idea principal es que un maquillaje natural también puede ser muy elegante y favorecedor, especialmente en celebraciones navideñas: al realzar solo lo esencial se consigue un resultado discreto, limpio y armonioso. Este tipo de estilo es ideal si quieres lucir bien sin perder frescura, y funciona tanto de día como de noche. En lugar de sobrecargar el rostro, el consejo es dejárselo ver, con rasgos suaves y una mirada definida.

Además, este enfoque evita la sensación de maquillaje pesado o recargado, algo que suele chocar con el ambiente cálido y cercano de las celebraciones familiares. Con unas pestañas bien rizadas y máscara bien aplicada, puedes lograr un look pulido y natural que te haga sentir cómoda y guapa, sin complicaciones.

