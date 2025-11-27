La Asociación Americana del Corazón revela la vitamina que reduce riesgos de infartos: así debes tomarla

Suscríbete a nuestros canales

Las enfermedades cardiovasculares, incluyendo los infartos y otros problemas del corazón, continúan siendo una de las principales amenazas para la salud global. En la lucha por prevenir estos padecimientos, la ciencia médica explora constantemente nuevas estrategias, y la nutrición juega un papel fundamental.

Se sabe que una dieta equilibrada y la ingesta adecuada de vitaminas son esenciales para el correcto funcionamiento del cuerpo, incluido el sistema circulatorio.

La investigación reciente ha puesto de relieve la importancia de ciertos micronutrientes, antes subestimados en su rol protector, ofreciendo una nueva esperanza para las personas con riesgo de sufrir eventos cardíacos.

Suplemento que disminuye el peligro de infarto

Un estudio reciente, presentado en el ámbito de la American Heart Association, ha arrojado luz sobre el significativo papel de la vitamina D3 en la salud cardiovascular, especialmente en pacientes que ya han sufrido un evento cardíaco.

La investigación demostró que al proporcionar a los pacientes una suplementación personalizada con esta vitamina, ajustando las dosis hasta alcanzar niveles óptimos en la sangre, se logró reducir a la mitad (más de un 50%) el riesgo de que estas personas experimentaran un nuevo infarto o cualquier otro problema cardiovascular grave.

Los investigadores, dirigidos por expertos de Intermountain Health, señalan que esta estrategia de tratamiento dirigida a objetivos, donde se controlan de cerca los niveles sanguíneos para asegurar la cantidad precisa de Vitamina D3, es la clave para conseguir este impacto tan positivo. El beneficio fue notable: en un grupo de estudio con alto riesgo, los pacientes que recibieron el tratamiento ajustado mostraron una disminución drástica en la incidencia de futuros episodios coronarios.

Este hallazgo es crucial, ya que convierte a la vitamina D3 en un elemento protector muy potente, especialmente para aquellos que ya tienen antecedentes de problemas del corazón y suelen presentar déficits de este nutriente. Además de su conocido papel en la salud ósea y el sistema inmune, la vitamina D3 demuestra ser fundamental para el corazón.

Sin embargo, los expertos son claros: aunque los resultados son muy alentadores, la administración de esta vitamina debe ser supervisada por un médico especialista. Una ingesta excesiva de cualquier suplemento, incluida la vitamina D3, puede tener efectos secundarios graves.

Es esencial que la dosis sea individualizada y monitoreada junto con los niveles de calcio para evitar complicaciones como la hipercalcemia o insuficiencia renal. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier suplemento, es indispensable consultar a un profesional de la salud.

