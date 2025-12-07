Llega el frío, y también el frizz en tu melena: marca experta en belleza da sus consejos para eliminarlo en casa

Suscríbete a nuestros canales

¿Quién no ha tenido un mal día con su melena? ¡Todas! Esta rebeldía en nuestro pelo se debe a que la parte más externa de la hebra, llamada cutícula, se abre para dar paso al aire. Esto debido a que la fibra esta reseca y posee falta de humedad.

Al levantarse, aparece lo que nosotros llamamos frizz, que son esos pelitos levantados rebeldes que nos alteran el peinado. Aunque en el mercado se pueden conseguir cremas humectantes para combatirlo, Garnier nos da algunas alternativas caseras para que luzcas un cabello liso y sin aspecto esponjoso.

Foto: Freepik

Melena sin frizz

Cepillado: seguramente tus abuelitas te aconsejaban peinar tu cabello antes de dormir, pues tenían toda la razón. El cepillado del cabello con peines de cerdas naturales ayudará a distribuir los aceites naturales que están presentes en el cuero cabelludo. Lo llevarán hasta las puntas, hidratándolo y haciéndolo lucir hermoso. Los peines plásticos podrían romper las puntas de tu melena añadiendo tensión al mismo.

Lavado: todas solemos lavar el cabello regularmente, pero hacerlo es un gran error para la salud de nuestra melena. El lavado excesivo eliminará los aceites naturales del pelo dejándolo seco y poco maleable. Lo recomendable es que cada dos días mojes tu cabello y le apliques acondicionador (sin usar el champú). El acondicionador posee tensioactivos, que es lo que se le coloca al champú para limpiar el cabello. Por lo que aplicar solo este producto también limpiará la hebra al mismo tiempo que la hidratará y acondicionará la cutícula.

Secado: uno de los grandes errores que cometemos al secarnos el cabello es hacerlo con el pelo muy húmedo. Cuando se le aplica mucho aire al pelo este lo deshidrata. Por ende, tu cabello tendrá frizz y se encrespará. Lo recomendable es usar el secador de cabello cuando tu pelo posea solo 10% de humedad. De esta forma la humedad de tu melena no se perderá.

Pañuelo: aunque no lo creas, cuando duermes puedes estar dañando tu pelo. El contacto de tu melena con la almohada puede hacer que absorba la humedad del cabello, dejándolo seco y esponjoso. Lo recomendable es recoger el pelo y cubrirlo con un pañuelo de seda y dormir con él puesto. De esta forma eliminarás el roce y la pérdida de humedad.

Mascarilla casera

Luego de seguir los consejos que te hemos dado, podrás utilizar una mascarilla en tu melena para otorgarle humedad y dejarlo sedoso y manejable sin pelitos levantados que te hagan tener un mal día.

Hacerla es muy sencillo, solo deberás licuar 3 fresas con ½ taza de yogur y 2 cucharadas de miel hasta obtener una mezcla homogénea. Aplica la mascarilla desde las raíces hasta las puntas y déjala actuar por media hora. Enjuaga con agua fría y finaliza con una crema hidratante. Podrás aplicar esta mascarilla natural cuantas veces lo desees.

