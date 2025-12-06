Polvorones superricos y muy fáciles: un postre para ofrecer en estas navidades

Suscríbete a nuestros canales

Los polvorones son una preparación típica de la repostería navideña en España y de otros lugares hispanohablantes. Su nombre es gracias a que al comerlos se deshace en la boca como si fuera polvo.

Generalmente la receta lleva almendras como ingrediente estrella, sin embargo, con el tiempo han surgido distintas variantes: polvorones de limón, de chocolate, sin gluten, y hasta sin azúcar.

¿Estás tentada a hacer tus propios polvorones? Te compartimos la receta de Eva Arguiñano, publicada en la web Hola (https://www.hola.com/cocina/recetas/20251203870747/polvorones-avellana-eva-arguinano/ ) , en la cual sustituye las almendras por avellanas.

¿Qué necesitas para elaborar polvorones?

Ingredientes

- Harina de repostería (200 g)

- Avellanas (100 g)

- Azúcar glas (115 g)

- Canela (media cucharadita)

- Manteca de cerdo (100 g)

- Anís (dos cucharaditas)

Preparación

1. Tostar los 200 gramos de harina de repostería. Para ello, extender en una bandeja de horno, y hornear media hora a potencia suave entre 120º y 130º.

2. Mientras la harina está en el horno, triturar las avellanas, tostadas y sin piel.

3. Una vez la harina se ha tostado, disponer en un bol amplio junto con la avellana picada, la azúcar glas y media cucharadita de canela, y mezclar.

4. Incorporar dos cucharadas de anís y 100 gramos de manteca de cerdo y mezclar, primero con una espátula de madera y después con la mano, hasta obtener una masa homogénea.

5. Envolver la masa resultante con un film y dejar reposar media hora en la nevera.

6. Una vez reposada la masa, dar forma a los polvorones, tomando porciones de la masa del mismo tamaño. Si lo deseas, puedes estirar la masa con un rodillo y cortar con cortapastas redondos.

7. Disponer los polvorones sobre una bandeja forrada con papel de horno, separados entre sí, para su posterior horneado a 160º durante unos 15 minutos.

8. Tras sacarlos del horno solo queda espolvorear con un poco de azúcar glas por encima.

Freepik

