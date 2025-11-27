Beneficios de los lácteos para los niños: ITPS indica cuál es la edad recomendada para comenzar a consumirla

Suscríbete a nuestros canales

Una buena alimentación es esencial para que los niños crezcan sanos, fuertes y con energía. Durante la infancia y la adolescencia, el cuerpo se desarrolla de manera acelerada, por lo que es muy importante ofrecer alimentos que aporten los nutrientes necesarios.

Entre los alimentos que más contribuyen a este desarrollo se encuentran los lácteos, como la leche y sus derivados. Estos forman parte de la dieta diaria en muchos hogares y son clave para apoyar la formación de huesos, dientes y músculos.

Beneficios que los lácteos aportan al desarrollo de los niños

Según el Instituto Tomás Pascual Sanz de España, los productos lácteos destacan por ser una excelente fuente de proteínas completas, que son esenciales para el mantenimiento y crecimiento de los tejidos del cuerpo. También contienen vitaminas importantes como la A, D y E, así como minerales indispensables para la salud, especialmente el calcio, reconocido por ayudar a mantener una estructura ósea fuerte y resistente.

Además, la leche es un alimento muy completo porque reúne proteínas, grasas y carbohidratos, los tres macronutrientes que el organismo necesita para funcionar correctamente. También aporta una gran variedad de vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, potasio y zinc, que participan en funciones vitales como la producción de energía y el correcto desarrollo del sistema inmunológico.

Su consumo regular puede contribuir a mejorar la masa muscular, fortalecer la dentadura y favorecer un crecimiento adecuado. Incluso existen estudios que relacionan el consumo de lácteos con una estatura más elevada durante la niñez y la adolescencia.

¿Cuándo y cuánto lácteo deben consumir los niños?

Aunque los lácteos son muy beneficiosos, es importante recordar que durante los primeros seis meses de vida, la leche materna debe ser la única fuente de alimentación del bebé.

Luego, puede seguir siendo un complemento hasta los dos años. Después de esa etapa, se recomienda incluir diariamente:

De 1 a 3 años: 2 raciones

2 raciones De 6 a 12 años: 2 a 3 raciones

2 a 3 raciones Adolescentes: 3 a 4 raciones

Opciones para toda la familia

Una forma sencilla de asegurar el consumo adecuado de lácteos es incluir en la dieta diaria productos de calidad. Puedes encontrar en el mercado diferentes variedades que se adaptan a cada necesidad: desde leche entera, ideal para apoyar el desarrollo del cerebro y el crecimiento, hasta opciones descremadas o libres de lactosa, para quienes requieren controlar la grasa o mejorar la digestión.

