Peinados para dar volumen: rápidos, sencillos y especiales para quienes tienen el cabello muy fino

Suscríbete a nuestros canales

El cabello fino suele presentar un desafío estilístico habitual: tiende a caer y perder forma con facilidad. Sin embargo, existen técnicas de peinado que permiten aportar volumen extra sin necesidad de invertir mucho tiempo frente al espejo.

Los estilos eficaces para cabellos con poca densidad se basan en sumar textura, jugar con la raíz, incorporar accesorios y aprovechar recogidos que elevan visualmente la melena, todo ello manteniendo un aire natural y favorecedor.

Foto: Freepik

Ideas rápidas para aportar volumen

Estilistas profesionales recomiendas doce estilos que ayudan a multiplicar el cuerpo de melenas finas con poco esfuerzo. Entre ellos, destacan las ondas suaves, que al romper la uniformidad elevan la densidad aparente sin necesidad de un acabado perfecto.

También proponen el moño pulido con «aire relajado», donde un frontal liso contrasta con un recogido suelto que parece más voluminoso de lo que realmente es. La coleta baja con ondas es otra opción: en lugar de alisar, se añade textura al mechón que rodea la goma y se evita el aspecto «pegado».



Una trenza floja, abierta ligeramente, permite jugar con el volumen al dejar espacio entre mechones, mientras que dejar la melena suelta con raya lateral es un truco inmediato, pues desplazar la raíz hacia un lado genera una elevación natural sin calor extra.

Dormir con trenzas finas para soltar luego la melena texturizada también es una estrategia sugerida: aporta cuerpo al despertar y se refuerza con espuma o spray texturizador para mantener la forma.

Foto: Freepik

Accesorios

Lo que nunca te fallará es usar un pañuelo entrelazado en la trenza para dar grosor aparente, y el semirrecogido con maxi­lazo que impulsa el efecto óptico de volumen. El clásico «messy bun» o moño desordenado funciona porque la textura irregular genera sensación de abundancia: mechones sueltos, movimiento y un acabado menos controlado dan volumen instantáneo.

Asimismo, peinar las puntas hacia fuera atribuye una silueta más amplia y dinámica, ideal para añadir amplitud visual. Finaliza la selección con el recogido rápido con pinza grande: sujeta el cabello sin aplastar la raíz, dejando mechones libres que enmarcan el rostro y aportan ligereza, comodidad y presencia al día a día.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube