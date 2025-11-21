Detección temprana: experto ginecólogo da las clave para la lucha contra el cáncer de cuello uterino

Suscríbete a nuestros canales

El cáncer de cuello uterino (CCU) representa una preocupación de salud pública significativa a nivel mundial, y particularmente en Venezuela, donde sigue siendo la segunda causa de muerte oncológica entre las mujeres. Esta enfermedad, altamente prevenible y curable si se detecta a tiempo, ha visto un preocupante aumento en el diagnóstico de casos en edades cada vez más tempranas, incluso a partir de los 20 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha impulsado una estrategia global con el objetivo de acelerar la eliminación del CCU para 2030. La combinación de una educación sexual integral y el acceso constante a exámenes de despistaje se consolida como el mecanismo más efectivo para proteger la salud femenina frente a esta amenaza.

Foto: Freepik

Estrategias fundamentales para la prevención

El principal agente causante del cáncer de cuello uterino es el Virus del Papiloma Humano (VPH), responsable de la gran mayoría de las lesiones precancerosas. Expertos como el doctor Francisco Pestana, ginecólogo del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), enfatizan que la prevención debe basarse en dos pilares: la información y el control médico periódico.

En primer lugar, es crucial que las mujeres conozcan los factores de riesgo asociados, como el inicio temprano de relaciones sexuales, la falta de protección o tener múltiples parejas sexuales. En segundo lugar, y de manera indispensable en un país con una alta incidencia de VPH (estimada entre 92% y 95% de tipificación positiva en mujeres), es la realización de una citología (Papanicolau) de forma anual. Esta prueba es el instrumento esencial de despistaje.

Además del control citológico, el especialista aconseja complementarlo con una colposcopia y, en caso de detectarse lesiones, una biopsia. El síntoma más relevante que debe motivar una consulta inmediata es el sangrado después del coito o cualquier sangrado vaginal espontáneo e inusual. No obstante, el control ginecológico regular reduce drásticamente el riesgo de desarrollar cáncer avanzado.

Otra herramienta vital en la estrategia preventiva es la vacunación contra el VPH, disponible en versiones tetravalente y nonavalente. Esta vacuna está aprobada para aplicarse desde los 9 años de edad, siendo más efectiva si se administra antes del inicio de la vida sexual.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube