Nutricionistas develan el misterio: ¿Es mejor el aceite de coco o de oliva para tu organismo?

En la alimentación diaria, la elección de las grasas y aceites es un punto crucial que impacta directamente en nuestra salud a largo plazo. Desde hace años, existe un debate constante sobre cuál es el aceite de cocina ideal, especialmente al comparar dos opciones muy populares: el aceite de oliva, pilar de la dieta mediterránea, y el aceite de coco, que ganó fama por sus supuestos beneficios metabólicos.

Ambos productos son fuentes concentradas de energía y grasas, pero su perfil nutricional es notablemente diferente, lo que lleva a los expertos a tener una postura clara sobre cuál debe ser el protagonista en nuestra mesa. Entender la composición de ácidos grasos de cada uno es esencial para tomar decisiones informadas que beneficien al sistema cardiovascular y al bienestar general.

¿Aceite de oliva o de coco?

La evidencia científica y el consenso de los nutricionistas apuntan consistentemente al aceite de oliva, particularmente el virgen extra, como la alternativa superior para la salud.

La clave reside en su composición: el aceite de oliva es excepcionalmente rico en grasas monoinsaturadas, principalmente ácido oleico. Estas grasas son conocidas por sus propiedades protectoras del corazón, ayudando a disminuir el colesterol malo y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Datos nutricionales indican que una cucharada de aceite de oliva contiene aproximadamente 14 gramos de grasa, de los cuales la gran mayoría son insaturadas.

Por otro lado, el aceite de coco, a pesar de su popularidad y sabor, contiene una alta proporción de grasas saturadas (aproximadamente un 80% o más), mucho más que el aceite de oliva. Si bien el coco contiene triglicéridos de cadena media que pueden metabolizarse de forma diferente, la recomendación general de los expertos es limitar la ingesta de grasas saturadas.

Aunque el aceite de coco puede tener usos específicos y ser consumido con moderación, las guías dietéticas sugieren priorizar el aceite de oliva en la ingesta habitual.

Investigaciones han concluido que reemplazar otras grasas, especialmente las animales, por aceite de oliva es una medida positiva para la salud cardiovascular. Los nutricionistas aconsejan utilizar el aceite de oliva como la base de la cocina diaria, mientras que el aceite de coco debería reservarse para usos ocasionales o preparaciones específicas, siendo vigilantes con las porciones para evitar el exceso de calorías y grasas saturadas.

