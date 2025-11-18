No reduzca la capacidad cognitiva y física: experto en longevidad revela las claves para mayores de 80 años

Suscríbete a nuestros canales

A medida que la esperanza de vida se alarga, cada vez más personas alcanzan los 80 o 90 años. Sin embargo, lo que realmente importa no es sólo vivir más tiempo, sino mantener la capacidad física y cognitiva en esa etapa de la vida. ¿Cómo podemos lograr que esos últimos años sean plenos, con autonomía, energía y lucidez?

El especialista en longevidad Peter Attia aporta sus ideas sobre cómo prepararse para lo que él denomina la “década final”, ese período en el que se puede producir un descenso significativo del funcionamiento físico y mental.

Foto: Freepik

Cuatro pilares para llegar bien a los últimos años

Expertos explican que cerca de los 75 años la mayoría de las personas experimentan un deterioro drástico en fuerza, equilibrio, memoria y velocidad de reacción. Según Attia, muchas personas sin intervención muestran una caída del 50% en esas capacidades durante los últimos 10 a 15 años de vida.



Para evitar llegar a esa “cliff” Attia propone centrarse en cuatro dimensiones que definen cómo viviremos nuestra vejez:

Fuerza y movilidad : el entrenamiento de fuerza y mantener la movilidad corporal es la estrategia más eficaz para preservar lo físico.

: el entrenamiento de fuerza y mantener la movilidad corporal es la estrategia más eficaz para preservar lo físico. Salud metabólica : mantener un peso saludable, controlar la glucemia y apostar por una alimentación equilibrada se vuelve esencial.

: mantener un peso saludable, controlar la glucemia y apostar por una alimentación equilibrada se vuelve esencial. Conexiones sociales : tener vínculos sociales sólidos reduce tanto el riesgo como otros factores de salud; la interacción es tan relevante como dejar de fumar o moderar el consumo de alcohol.

: tener vínculos sociales sólidos reduce tanto el riesgo como otros factores de salud; la interacción es tan relevante como dejar de fumar o moderar el consumo de alcohol. Bienestar emocional: el estado mental, la calidad de los vínculos y la estabilidad emocional inciden directamente en cómo envejecemos físicamente.

Attia hace especial hincapié en que la genética contribuye poco más allá de los 60 años: lo que realmente marca la diferencia es lo que hacemos día a día.



No se trata simplemente de alargar los años, sino de alargar los años en los que podamos vivir de forma autónoma y de calidad. Su objetivo: que la última década de vida no sea sinónimo de dependencia, sino de disfrutar con plenitud.

