No abuses al comer proteínas: si tu cuerpo no las necesita, esto podría sucederte

La proteína se ha convertido en uno de los nutrientes más influyentes en las conversaciones sobre alimentación saludable y deporte. Muchas personas asumen que “cuanta más, mejor”, sin embargo esa creencia merece ser revisada.

La especialista en nutrición Michelle Cardel, dietista con amplia experiencia, advierte que consumir más proteínas de las que el organismo requiere no solo deja de aportar beneficios, sino que puede derivar en efectos indeseados.

En un contexto en el que los suplementos proteicos, los alimentos enriquecidos y los mensajes virales promocionan ingestas elevadas, conviene aclarar cuánto es suficiente y cómo equilibrarlo con otros componentes esenciales de la dieta.

Foto: Freepik

Proteínas con moderación

Según Cardel, cuando se ingiere una cantidad de proteína que supera las necesidades del cuerpo, esta no puede almacenarse como tal, sino que se transforma en energía o se convierte en grasa corporal.

Aunque la proteína es fundamental para el organismo, su consumo debe adaptarse a cada persona y no seguir simplemente modas. La recomendación general para alguien con actividad física moderada es aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día.

Cardel matiza que ciertas personas con necesidades especiales podrían requerir un poco más, pero recalca que superar ampliamente esa cifra no aporta un plus, y en cambio puede generar molestias digestivas si no se acompaña de suficiente fibra.

Foto: Freepik

Regla de 30/30/30

El cirujano colorrectal David Liska colabora en la valoración advirtiendo que un alto consumo de proteínas sin una dieta rica en fibra puede conllevar estreñimiento y otros trastornos del transito intestinal.

Para facilitar un patrón saludable, Cardel propone su regla “30/30/30”: 30 gramos de proteína por comida, 30 gramos de fibra al día y 30 minutos de actividad física. Un ejemplo de desayuno que cumple con esos parámetros sería huevos o yogur griego acompañados de fruta y cereales integrales; entre horas, un snack como edamame aporta ambos nutrientes.



Ambos expertos coinciden en subrayar la importancia de una alimentación variada y equilibrada donde la proteína tenga un papel relevante, pero sin convertirse en protagonista exclusivo, y en la que también tengan cabida vegetales, frutas, cereales integrales y grasas saludables, tal como propone el patrón mediterráneo.

