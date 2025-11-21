¿Tienes más de 60 años? Esta es la forma correcta de maquillar tus cejas para que luzcan naturales

Suscríbete a nuestros canales

Las cejas son un elemento clave en el equilibrio del rostro y en cómo se comunica nuestra expresión y personalidad. Con el paso del tiempo, su volumen y densidad pueden disminuir, por lo que su estilismo adquiere aún mayor relevancia. Muchas personas recurren al maquillaje para recuperarlas, corregir huecos o darles mayor impacto, pero no siempre se hace de la forma más favorecedora.

Cuando la técnica no se adapta a la textura, edad o volumen natural del vello, puede conseguirse un efecto rígido o artificial que distrae del rostro en lugar de embellecerlo. La maquilladora profesional Leire Zulueta advierte sobre un error habitual que se comete a partir de los 60 años: maquillar las cejas en una forma completamente uniforme, plana y sin matices.

Rellena y respeta el vello natural

Según Zulueta, muchas mujeres mayores de 60 años caen en la trampa de diseñar sus cejas como si fueran bloques de color uniformes, aplicando lápiz o sombra de manera homogénea a lo largo de toda la ceja. Este estilo, advierte, puede restar naturalidad y revelar la edad más de lo necesario.

En su lugar, propone una técnica más sutil: rellenar únicamente las zonas que lo requieren y, lo más importante, "marcar" o respetar varios pelitos individuales visibles para conservar textura y movimiento. En palabras de la experta, lo ideal no es construir una ceja nueva completa, sino realzar la que existe.

Cejas naturales

Para lograrlo, recomienda comenzar por cepillar bien el vello hacia arriba y hacia fuera, así se identifica dónde faltan pelitos o hay huecos que cubrir. A continuación, se usa un lápiz o sombra de tono cercano al color natural de la ceja para rellenar esos vacíos de forma puntual.

Después, en vez de difuminar por completo, se deja ver la dirección y fin del vello original, definiendo algunos pelitos con precisión, esto aporta realismo y evita el “efecto careta”. El resultado es una ceja que se percibe más viva, flexible y acorde con la edad, en lugar de rígida y uniforme.

