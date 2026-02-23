El mejor método para limpiar los platos: consigue mayor higiene y durabilidad en tus utensilios de cocina

Suscríbete a nuestros canales

Muchas personas al momento de limpiar los platos actúan de manera automática con el objetivo claro de eliminar los residuos de alimentos, pero sin pensar un poco más allá ¿se están eliminando realmente todo lo que puede causar problemas de salud? ¿se realiza una higiene adecuada?

Según refiere la Inteligencia Artificial, para limpiar los platos correctamente y de forma higiénica, se deben retirar los restos de alimentos, enjabonar con agua caliente y detergente, luego enjuagar bien y dejar secar al aire libre, preferiblemente en un escurridor.

La sugerencia es usar esponjas de poro abierto y agua caliente para ayudar a eliminar bacterias y grasa.

¿Qué importancia tienen las esponjas al limpiar los platos?

Generalmente las esponjas que se utilizan al momento de limpiar los utensilios de cocina no se lavan ni se cambian con la periodicidad que amerita el asunto, y esto es un grave error, pues éstas son un foco de hongos y bacterias. Para evitar que estos comprometan tu salud y la de tu familia, los expertos recomiendan cámbialas frecuentemente o utilizar otro método de higiene, como son los paños de microfibra.

Método efectivo

Los paños de microfibra utilizados al momento de realizar la limpieza de los platos resultan además de práctico, higiénico. ¿Por qué? Estos son absorbentes, no rayan las superficies y secan rápido, por lo que luego de lavar los platos se pueden lavar y colgar al sol para que se sequen y eliminar cualquier foco de bacterias. Además, no desprenden pelusas ni hilos, son fuertes y duraderos, no generan alergias y son sensibles al tacto de la piel, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, si estás pensando reemplazar la esponja lavaplatos por un paño de microfibra es una buena alternativa, este se puede utilizar exactamente igual, se humedece, se aplica el jabón y se frotan las diferentes superficies que se desean lavar. La diferencia radica en que después de cada uso se pueden lavar como cualquier otro paño de cocina cientos de veces y colgar a secar muy bien antes de volverse a utilizar para evitar la contaminación cruzada o que acumulen hongos y bacterias como ocurre con las esponjas tradicionales.

