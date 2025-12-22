Acaba con la grasa y la suciedad de la cocina: mezcla estos seis productos que tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

Acabar con la grasa y suciedad de la cocina no es nada sencillo, incluso, muchas personas consideran esta labor como una de las tareas domésticas más complicadas.

Y la razón es que la grasa se adhiere a las superficies y se mezcla con comida quemada y se solidifica, formándose una capa pegajosa y dura que requiere esfuerzo y productos específicos para disolverla, sobre todo cuando se deja acumular, ya que se carboniza y se pega con más fuerza, volviéndose una costra negra y resistente, refiere la Inteligencia Artificial.

Es decir, la combinación de calor, vapor y falta de limpieza frecuente convierte la grasa en un residuo persistente, difícil de remover con solo agua y jabón.

¿Cómo quitar la grasa y suciedad de la cocina?

Usar jugo de limón es una de las soluciones caseras más efectivas para eliminar la grasa y suciedad de la cocina, pues gracias a su acción astringente por su componente ácido se convierte en un excelente y poderoso quita grasa. Para ello, solo debes diluir el jugo de limón en agua caliente y luego aplicarlo con una esponja sobre la superficie que deseas limpiar y verás como en cuestión de minutos comienza a desprenderse la grasa y suciedad.

Otra alternativa es usar vinagre de manzana o blanco, este ingrediente tan popular en las cocinas del mundo no solo ayuda a cortar la grasa, sino que también elimina los malos olores de la cocina; basta con diluir el vinagre en agua y colocar a hervir, dejar reposar y después con una esponja, aplicar y frotar las superficies grasosas, finalmente, aclarar con agua fría.

Solución casera

Mezcla en un recipiente dos cucharadas de crema de dientes, dos cucharadas de vinagre blanco, dos cucharadas de desinfectante para pisos y exprime un limón. Luego, agrega un litro de agua y una cucharada de bicarbonato de sodio y mueve muy bien para que todo se integre.

Con esa mezcla y una esponja, limpia toda la superficie de la cocina para quitar la grasa y suciedad de la cocina. Además, coloca en remojo en esa agua, los quemadores de la cocina. Transcurrido un tiempo, limpia muy bien cada parte para quitar la grasa, suciedad y restos de la mezcla.

