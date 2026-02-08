¿Una enfermedad "misógina"? Descubre por qué las mujeres sufren más de estreñimiento

Suscríbete a nuestros canales

La salud digestiva es, con frecuencia, un tema que se guarda en la intimidad, aunque afecta profundamente el bienestar general y el equilibrio emocional de quienes lo padecen. No se trata solo de una molestia pasajera; el tránsito intestinal lento es una condición médica que, cuando se vuelve recurrente, puede alterar la calidad de vida, el humor y la productividad de una persona.

Entender que el cuerpo tiene sus propios ritmos y aprender a identificar cuándo el sistema necesita ayuda profesional es el primer paso para recuperar la vitalidad y evitar complicaciones a largo plazo.

La realidad de vivir con una digestión lenta

En Venezuela, el estreñimiento no es un problema menor. Según el Dr. César Louis, especialista en gastroenterología, aproximadamente el 20% de la población general enfrenta esta dificultad, lo que equivale a unos 6 millones de personas a nivel nacional.

Esta condición tiene un rostro predominantemente femenino, siendo las mujeres quienes más reportan síntomas de inestabilidad intestinal.

Foto: Freepik

El especialista aclara que el estreñimiento es, en realidad, un "síntoma de síntomas". No se define únicamente por ir pocas veces al baño, sino por un conjunto de señales de alerta:

Esfuerzo excesivo al intentar evacuar.

Presencia de heces demasiado duras.

Sensación de que la evacuación fue incompleta o de que existe un bloqueo.

Necesidad de recurrir a maniobras manuales para facilitar el proceso.

Un punto clave para eliminar mitos es la frecuencia. Mientras que algunos creen que lo único normal es ir a diario, el Dr. Louis explica que el rango de normalidad es amplio: desde tres veces al día hasta tres veces por semana. El foco de alarma debe encenderse si la frecuencia cae a dos veces o menos por semana.

La cronicidad del problema en el país suele estar ligada a otras patologías. Enfermedades cardiovasculares o la diabetes pueden agravar la situación, ya sea por la propia condición o por efectos secundarios de medicamentos que reducen el movimiento del intestino. Existen cinco variantes principales, que van desde el tránsito lento hasta disfunciones en el piso pélvico. Ignorar estos signos puede llevar a complicaciones dolorosas como hemorroides o fisuras, momento en el cual la mayoría de los pacientes finalmente decide buscar ayuda médica.

