Nutritivos y económicos: así puedes elaborar unos deliciosos waffles a base de avena

El cambur es una fuente de potasio, fósforo, calcio, vitaminas A, B, C, D y ácido fólico

Por Kristy Vásquez
Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 07:15 am
El cambur es una fuente de potasio, fósforo, calcio, vitaminas A, B, C, D y ácido fólico, los cuales fortalecen el sistema inmunológico, regulan la presión arterial, según la información publicada en el portal web Tua Saúde.

Asimismo, la avena es un cereal rico en vitaminas, proteínas, antioxidantes y minerales, especialmente la fibra, la cual genera saciedad en quien la consume. A su vez, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mejor con salud, aporta los siguientes beneficios al organismo:

1-Controla los picos de glucosa en la sangre.

2-Favorece el funcionamiento del sistema inmune.

3-Previene problemas digestivos.

Guía para preparar waffles de avena y cambur

Ingredientes

250 g de harina de avena.

3 huevos.

150 g de avena en hojuelas.

3 cambures picados en trozos pequeños.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

1-Vierte la harina de avena y los cambures en un recipiente. Mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

2-Agrega la avena en hojuelas y los huevos a la mezcla. Bate todos los ingredientes durante dos minutos.

3-Añade el polvo para hornear a la mezcla y bate todos los ingredientes durante tres minutos.

4-Calienta la wafflera.

5-Agrega dos cucharadas de mezcla a la wafflera y cocina durante cinco minutos.

6-Retira el waffle y déjalo enfriar.

En definitiva, los waffles de avena y cambur son ideales para quienes desean tener un estilo alimenticio saludable.

Foto cortesía de: freepik

