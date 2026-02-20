Hidrocapital reporta falla de tubería matriz en El Valle: habrá intermitencia en la operatividad del Sistema Tuy III

Suscríbete a nuestros canales

La Hodrológica de la Región Capital (Hidrocapital) anunció este jueves que se presentó una falla en una tubería matriz en El Valle, en Caracas.

A través de sus redes, Hidrocapital difundió un comunicado, en el que asegura que el suministro del Sistema Tuy III sufrirá intermitencias.

Falla de tubería matriz en El Valle

De acuerdo con la información proporcionada por Hidrocapital, organismo adscrito al ministerio de las Aguas, informó por medio del escrito que "los trabajadores del Agua, están atendiendo la incidencia".

Asimismo, resalta que se trata de una avería de una tubería de 24 pulgadas, ubicada en la avenida intercomunal de El Valle, en el municipio Libertador de Caracas.

Sistema Tuy III

En este sentido, indicó que las labores en la tubería matriz "generará intermitencia en la operatividad del Sistema Tuy III".

Agrega que "no hubo ningún tipo de daño material, ni personas lesionadas". Y reitera que "el equipo de especialistas se mantendrá ejecutando las acciones correspondientes, sin descanso, para restablecer lo antes posible el servicio de agua potable".

