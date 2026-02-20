¿Por qué el frizz en tu cabello debe ser una señal de alarma? Esto sostienen los expertos capilares

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una imagen cuidada es una de las preocupaciones más comunes en la sociedad actual, donde el aspecto físico suele considerarse nuestra carta de presentación. Dentro de esta rutina de cuidado personal, el cabello ocupa un lugar protagonista, siendo un reflejo de nuestros hábitos, salud y vitalidad.

Sin embargo, muchas veces nos enfrentamos a problemas que parecen imposibles de controlar, transformando el ritual de peinado en una batalla diaria contra factores externos e internos que afectan la calidad de nuestra melena.

Foto: Freepik

Frizz: una herida en la estructura de tu pelo

A menudo pensamos que el cabello erizado o "frizz" es simplemente una molestia estética causada por la humedad o un mal día de lluvia. No obstante, el doctor Ignacio Sevilla, especialista en salud capilar, advierte que este fenómeno es en realidad un síntoma de que la fibra del pelo está dañada.

Según el experto, cuando la capa exterior que protege cada hebra se rompe o se levanta, el cabello pierde su "escudo" natural. Esto hace que la humedad del ambiente entre sin control, inflando el pelo y dándole ese aspecto esponjoso y sin brillo.

El invierno es una de las épocas más críticas para este problema. El contraste entre el frío de la calle y el calor seco de las calefacciones deshidrata profundamente el cabello. Además, el roce constante con bufandas, gorros y abrigos genera electricidad estática, lo que separa las fibras y acentúa el efecto de "pelo erizado". El Dr. Sevilla destaca que los cabellos rizados sufren más, ya que su forma natural dificulta que los aceites protectores del cuero cabelludo lleguen hasta las puntas.

Para combatir este daño, no basta con usar cualquier crema. La clave está en "sellar" la fibra. El especialista recomienda lavar el pelo con agua templada, evitar frotar fuertemente con la toalla y utilizar productos que contengan ingredientes como aceites de argán o coco, que actúan como un pegamento suave para cerrar la cutícula.

Finalmente, el experto desmitifica una creencia popular: cortar las puntas ayuda a que el pelo se vea más sano, pero no elimina el frizz por completo, ya que el encrespamiento es una respuesta física de toda la melena al ambiente. La solución real pasa por nutrir el cuerpo desde dentro con vitaminas y proteger el cabello por fuera con productos que mantengan su hidratación natural.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube