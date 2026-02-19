No luzcas más panza de embarazada: receta casera sencilla para desinflamar la barriga

Suscríbete a nuestros canales

¿Tienes la panza como embarazada y no lo estás? Esa barriga protuberante tan característica de muchas mujeres que fueron madres y persiste incluso cuando no hay sobrepeso, puede ser debido a una condición médica denominada diástasis de rectos abdominales (separación de los músculos abdominales postparto o por peso); pero también puede ser por distensión abdominal por gases, acumulación de grasa visceral, estreñimiento o condiciones como miomas uterinos, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cómo eliminar la panza de embarazada?

Si desconoces la causa, lo principal es visitar a un médico de confianza para que te realice un chequeo y en base a ello poder decidir cómo proceder. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que pueden asumir para reducir la hinchazón:

- Eliminar los alimentos procesados, incluido el azúcar, el trigo y los lácteos durante unas semanas.

- Beber mucha agua e infusiones para favorecer la digestión.

- Comer fibra en forma de frutas y verduras enteras, proteínas de alta calidad en cada comida y carbohidratos limitados como arroz integral, quinoa, centeno, avena y espelta.

De igual manera, se sugiere corregir la postura y la alineación corporal, pues la panza de embarazada también puede ser el resultado de una mala postura al sentarse e incluso al caminar.

Por otra parte, algunas bebidas caseras ayudan a desinflamar la barriga sin poner en riesgo la salud.

Freepik

¡A beber!

Una solución para desinflamar la panza rápidamente consiste en beber infusiones de jengibre, manzanilla, hinojo, té verde, menta y agua con limón. Estas bebidas mejoran la digestión y reducen los gases, sobre todo, cuando se ingieren calientes, en ayunas o después de las comidas, porque ayuda a reducir la sensación de vientre hinchado.

También puedes preparar una bebida con hojas de laurel, las cuales son diuréticas, antiinflamatorias y digestivas, por lo que ayudan a evitar los gases y las molestias estomacales; y con ello favorece la sensación de un vientre más plano. Además, permite calmar el estrés y la ansiedad; y hasta controla los niveles de azúcar en la sangre.

Para ello, agrega dos tazas de agua en una olla, una ramita de canela, cinco hojas de laurel y una cucharadita de orégano. Dejar hervir por cinco minutos aproximadamente, y luego colar. Puedes beber, caliente, tibio o frío, según lo prefieras.

Lo ideal es beberlo todos los días por una semana, en ayuno, en el desayuno, almuerzo o cena.

Cabe acotar que, independientemente que esta preparación sea 100% natural, conviene informarle a tu médico de cabecera para que te asesore si puedes o no ingerirlo.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube