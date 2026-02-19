No solo fumar y beber alcohol: conoce otros dos hábitos que te pueden provocar cáncer

Suscríbete a nuestros canales

Existen hábitos que ayudan a preservar la salud, mientras que otros ponen en riesgo la vida y pueden provocar cáncer. La enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la principal causa de muerte en el mundo. “En el 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada seis de las que se registraron”.

Cabe acotar que, datos suministrados por este organismo apuntan que “alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física”.

¿Pueden los hábitos provocar cáncer?

Sí, los hábitos influyen en el desarrollo de cáncer, siendo responsable de más del 30% al 40% de los casos, refiere la Inteligencia Artificial. “Hábitos como el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la mala alimentación, el sedentarismo, la exposición solar sin protección y la obesidad son factores de riesgo prevenibles”.

Es decir, estas conductas modificables superan a la predisposición genética, siendo el tabaco y la obesidad los factores con mayor impacto, explican en la web Previsora General.

¡Atención!

El estilo de vida representa un factor a considerar al momento de prevenir enfermedades crónicas como el cáncer, pues si se logran modificar algunos hábitos e implementan otros más saludables, la incidencia de casos se puede reducir.

“La Dra. Ruth Vera, presidenta de SEOM, señaló que ‘un tercio de la mortalidad por cáncer se debe a causa evitables’ y que como sociedad científica tienen el reto de ‘contribuir a modificar los hábitos poco saludables de vida, como el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo que tanta relación directa tienen con el desarrollo de tumores”, comparte la web Médicos y Pacientes en su artículo titulado ‘Los malos hábitos de vida son responsables del 90% de los casos de cáncer’.

