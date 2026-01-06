Estos hábitos dañan tu piel: evita estos errores que cometen sin darte cuenta

Suscríbete a nuestros canales

Los hábitos no siempre son saludables y pueden terminar por dañar la piel. Si, efectivamente existen rutinas que son perjudiciales como la mala alimentación, fumar o beber alcohol; estas no solo ponen en riesgo la salud, sino que además dañan la piel.

Expertos señalan que muchas personas creen que cuidan su piel, pero cometes algunos errores sin darse cuenta que la están destruyendo.

¿Qué hábitos pueden dañar la piel?

Desde una rutina de skincare mal efectuada, la exposición solar sin protección, hasta una dieta poco saludable, el estrés o no desmaquillarse pueden comprometer la barrera cutánea, acelerar el envejecimiento y provocar inflamación y opacidad, refiere la Inteligencia Artificial.

Día a día

Advierten los expertos facialistas de Germaine Goya, que hay que tener cuidado con hacer la exfoliación más de una vez, o dos, a la semana, porque puede causar sequedad e inflamación, destruir las células sanas y promover la hiperpigmentación del cutis, comparte Hola.

De igual manera, hacer mal uso de los productos contra el acné pueden secar la piel y causar una sobreproducción de aceite, y lejos de solucionar el problema lo agravará.

Por otra parte, los expertos advierten que los cambios de clima pueden dañar la piel, y no protegerla adecuadamente puede causar sequedad y quemaduras.

Entre otros hábitos que se hacen sin darse cuenta y pueden dañar la piel se encuentran:

1. Tocar el rostro con las manos sucias.

2. No limpiar el rostro de mañana y de noche.

3. Lavar el rostro con agua muy caliente.

4. Irte a dormir con el maquillaje.

5. No tomar suficiente agua durante el día.

6. Mantener una dieta deficiente.

7. Consumir altas cantidades de alcohol.

8. Dormir poco.

9. Fumar.

10. No utilizar protección solar diariamente.

