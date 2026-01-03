Recupera la piel después de los excesos navideños: consejos para acabar con la piel muerta y deshidratada

Suscríbete a nuestros canales

Durante las celebraciones navideñas la piel puede verse afectada porque es sometida a exceso de maquillaje, comidas copiosas, y abuso de bebidas alcohólicas. Todos estos hábitos cambian radicalmente la apariencia de la piel y las consecuencias son visibles de manera inmediata.

Incluso la falta de sueño interrumpe el proceso de regeneración natural que ocurre durante el descanso nocturno profundo. Todo esto provoca deshidratación y sequedad visible, pero que afortunadamente se puede solventar.

¿Cómo saber si tu piel necesita tratarse después de estas fiestas?

Algunas señales son evidentes y la más común es la deshidratación, haciendo que la piel luzca apagada, los poros estén dilatados, las ojeras estén marcadas y la textura de la piel sea irregular y escamosa.

También pueden aparecer rojeces persistentes, brotes de acné, sensibilidad o inflamación a consecuencia del estrés, el exceso de azúcares y grasas, o falta de descanso, refiere la Inteligencia Artificial.

En tal sentido, si notas estas señales o algunas otras que no son común, es indispensable que adaptes tus rutinas para que la piel no siga sufriendo.

¿Qué hacer?

La doctora Mar Mira, codirectora de la Clínica Mera-Cueto explica que, tras los excesos de las fiestas navideñas la piel pierde luminosidad y firmeza, haciendo que el rostro se vea desmejorado y más apagado, comparte InSttyle. Para contrarrestar todo ello es clave beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día, mantener una rutina de skincare en la mañana y en la noche, remover bien los residuos de maquillaje, exfoliar la piel una vez a la semana, implementar una dieta post Navidad que incluya alimentos ricos en vitaminas A y C, que generan colágeno y son antioxidantes; así como consumir pescados, frutos secos y aceite de oliva.

Finalmente, y no menos importante, es esencial dormir entre 7 y 8 horas cada noche, pues las horas de sueño son claves para el organismo, y eso se ve reflejado en la piel.

