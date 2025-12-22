Recupera la firmeza y suavidad de la piel con esta mascarilla natural rica en vitaminas: así debes aplicarla

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales y la mala alimentación dañan la piel por completo al no ser controlado a tiempo, de acuerdo a la información divulgada por Nudaest.

A su vez, la piel es el órgano más grande del cuerpo, pero uno de los más delicados y sensibles porque está expuesto a múltiples factores que pueden dañarlo, por ejemplo, el exceso de rayos solares es perjudicial porque la irrita.

Actualmente, el mercado farmacéutico y estético ofrece una amplia gama de tratamientos para suavizar e hidratar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de aceite de coco, miel y avena contiene propiedades vitamínicas que nutren la piel a profundidad.

¿Cómo preparar la mascarilla?

Ingredientes

2 cucharadas de avena en hojuelas.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharadita de miel.

1 cucharada de agua.

Preparación

Vierte la avena en hojuelas, la miel y aceite de coco en la licuadora, mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Agrega el agua y mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mascarilla ligera.

Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe repetir el referido proceso mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para mantener la piel en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y con los productos acordes al tiempo de piel.

Foto cortesía de: freepik

