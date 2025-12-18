Remedio casero para nutrir la piel: elabora tu propia crema hidratante

Suscríbete a nuestros canales

Muchos son los cambios que puede sufrir la piel durante toda la vida, y aunque no siempre la persona tiene toda la responsabilidad, está en su poder lograr revertirlos.

Una manera de mejorar la apariencia de la piel consiste en mantener una dieta sana y equilibrada, beber abundante agua para evitar la deshidratación, y por supuesto, aplicar cremas y productos que nutran la dermis.

¿Qué es bueno para nutrir la piel?

Expertos de la Clínica Mayo recomiendan protegerse del sol, no fumar, tratar la piel con suavidad, llevar una dieta saludable y controlar el estrés.

Otra forma de conseguir nutrir la piel es aplicando productos de venta comercial o remedios caseros en los que los ingredientes naturales sean protagonistas. Es decir, preparar cremas hidratantes que ayuden a atraer la humedad, “la retengan dentro de la piel y reconstruyan la barrera cutánea”.

En casa

Según refiere la Inteligencia Artificial, una crema hidratante se puede elaborar derritiendo a baño maría manteca de karité o cacao con aceite de coco y almendras, añadir gel de aloe vera y vitamina E para potenciar la nutrición, y usar cera de abejas para espesar y ocluir la humedad; esta es una fórmula rica y regeneradora que combina ingredientes naturales ideales para la piel seca y sensible.

También se puede elaborar una crema de sábila con aceite de coco. Esta combinación humecta y ayuda a clamar la piel irritada, además, ayuda a regenerar la piel y a desinflamarla.

Para elaborarla necesitas 1/2 taza de gel de sábila y 2 cucharadas de aceite de coco. Una vez con los ingredientes a mano, debes proceder a lavar las hojas de sábila muy bien, abrir y retirar la pulpa hasta obtener 1/2 taza. Luego se debe mezclar el aceite de coco hasta formar una pasta uniforme. Puede utilizarse la licuadora para mezclar mejor los ingredientes. Colocar la crema en un recipiente y mantener el recipiente alejado de la luz solar. Cuando la crema esté lista, puedes aplicarla sobre la piel húmeda.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube